Чехия призвала Белоруссию к «бархатной революции»

"В Белоруссии не должно произойти то, что у нас в 1968 году (ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию — прим. ТАСС), — написал Бабиш в воскресенье в Twitter. — Евросоюз должен действовать. Должен белорусов вдохновить, чтобы они не боялись совершить "бархатную революцию" модели ноября 1989 года".