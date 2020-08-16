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Белоруссия в огне. Главное

Премьер Чехии считает, что ЕС должен воодушевить белорусов на «бархатную революцию» 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Чехия призвала Белоруссию к «бархатной революции»
Фото: Reuters
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что Евросоюз должен быть более активен по отношению к событиям в Белоруссии и воодушевить граждан этой страны к действиям, подобным "бархатной революции" 1989 года, приведшей к падению тоталитарного режима в Чехословакии.

"В Белоруссии не должно произойти то, что у нас в 1968 году (ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию — прим. ТАСС), — написал Бабиш в воскресенье в Twitter. — Евросоюз должен действовать. Должен белорусов вдохновить, чтобы они не боялись совершить "бархатную революцию" модели ноября 1989 года".

Бабиш особо подчеркнул роль, которую в этом процессе могут сыграть государства — члены Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) и прибалтийские страны.
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Европа , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Андрей Бабиш , ЕС , ИТАР-ТАСС , Чехия
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