Чехия призвала Белоруссию к «бархатной революции»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что Евросоюз должен быть более активен по отношению к событиям в Белоруссии и воодушевить граждан этой страны к действиям, подобным "бархатной революции" 1989 года, приведшей к падению тоталитарного режима в Чехословакии.
"В Белоруссии не должно произойти то, что у нас в 1968 году (ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию — прим. ТАСС), — написал Бабиш в воскресенье в Twitter. — Евросоюз должен действовать. Должен белорусов вдохновить, чтобы они не боялись совершить "бархатную революцию" модели ноября 1989 года".
Бабиш особо подчеркнул роль, которую в этом процессе могут сыграть государства — члены Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) и прибалтийские страны.