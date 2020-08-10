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В Совбезе РФ рассказали о продвижении США своих интересов в ущерб Европе 

ТК «Звезда» и ещё 3 59 минут назад
В Совбезе РФ рассказали о продвижении США своих интересов в ущерб Европе
Фото: ТК «Звезда»
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов напомнил, что США уничтожают такие соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу.
Власти США на фоне пандемии коронавируса ради продвижения своих интересов готовы удушить страны Европы. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
«А сейчас что? Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Чтобы продвинуть свои интересы, Америка готова удушить Европу. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — объяснил он свою точку зрения в беседе с РИА Новости.
Венедиктов уверен: для того, чтобы показать Европе свое превосходство США попутно уничтожают такие соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых, по словам заместителя секретаря Совбеза РФ, напрямую зависит европейская безопасность.
Он также сообщил, что Соединенные Штаты сейчас «делают все от них зависящее», чтобы Европа не могла получить дешевый газ по трубопроводу «Северный поток-2».
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Европа , Армия , Ближний Восток , В мире , Политика , США , Александр Венедиктов , Совет безопасности РФ , НАТО , РИА Новости
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