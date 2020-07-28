Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG обжаловал решение суда по делу об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС. Об этом сообщает Интерфакс. В Nord Stream 2 AG отметили, что не разделяют аргументации суда и по-прежнему придерживаются мнения, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией.
Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда по Газовой директиве
Фото: РИА Новости
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Читайте также