Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда по Газовой директиве 

Национальная Служба Новостей и ещё 16 11 часов назад
Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда по Газовой директиве
Фото: РИА Новости
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG обжаловал решение суда по делу об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС. Об этом сообщает Интерфакс. В Nord Stream 2 AG отметили, что не разделяют аргументации суда и по-прежнему придерживаются мнения, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией.
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Национальная Служба Новостей: последние новости
СМИ: Евросоюз не откроет границы для россиян в начале августа СМИ: Евросоюз не откроет границы для россиян в начале августа Суд ВТО принял сторону России в споре с ЕС Суд ВТО принял сторону России в споре с ЕС В Совфеде заявили, что Германия «прочухала» отсутствие российской угрозы В Совфеде заявили, что Германия «прочухала» отсутствие российской угрозы
Европа , Северный поток 2 , Строительство , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Школьники избили сверстницу и сняли это на видео
Школьники избили сверстницу и сняли это на видео
Названа сумма гонорара Шепелева за новое шоу
Названа сумма гонорара Шепелева за новое шоу
Пригожин отреагировал на критику Лолиты
Пригожин отреагировал на критику Лолиты
Украина пожаловалась в ООН на парад в Крыму
Украина пожаловалась в ООН на парад в Крыму
Видео
Ефремов отправился на первое заседание в суд и попал на видео
00:57
Ефремов отправился на первое заседание в суд и попал на видео
Происшествия
Дождь из лифчиков и трусов прошел в Подмосковье
01:35
Дождь из лифчиков и трусов прошел в Подмосковье
Общество
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
00:34
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
Армия
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
03:32
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
Происшествия
Появилось видео начала строительства реактора ITER
02:44
Появилось видео начала строительства реактора ITER
Наука и техника
Школьница осквернила памятник и попала на видео
03:16
Школьница осквернила памятник и попала на видео
Происшествия
Прикуривший в храме подросток попал на видео
01:19
Прикуривший в храме подросток попал на видео
Происшествия
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
01:32
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение