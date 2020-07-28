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Социологи: за выход из ЕС выступают 37% граждан Италии 

ИА Regnum 3 часа назад
32,3% граждан Италии выступают за выход страны и из Евросоюза, и из зоны евро, передает Termometro Politico во вторник, 28 июля, со ссылкой на собственное исследование.
4,7% граждан считают, что выйти нужно только из ЕС, 8,2% — только из зоны евро. Не согласны ни с одним из этих предложений 51,4% респондентов.
В июне итальянский сенатор Джанлуиджи Парагоне объявил о создании движения Italexit. По данным социологов, в 2020 году на фоне коронакризиса и длительных переговоров с партнерами по ЕС об оказании помощи Италии число сторонников выхода из ЕС выросло в стране в полтора раза и составляет в настоящее время около 40%.
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Европа , Социология , ЕС , Италия
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