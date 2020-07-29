Почему COVID в Европе не закончится никогда 

Вы, конечно, можете сказать, что у европейцев свои проблемы, у нас — свои. Но это только отчасти правда, потому что вирус, как старик Кольт, уравнял нас всех. Особенно в некоторых аспектах. Короче, рассказываю историю, из которой с первых же предложений становится ясно, что вирус — это только для нормальных людей — беда. Для всех остальных он, как и война — просто мать родна.

В Британии — скандал. Сначала правительство отменило всякие ограничения на выезд, например, в Испанию . И народ, замученный локдауном и дрянной погодой, ломанулся на последние деньги в Испанию купаться. Как только уехало достаточное количество англичан, британское правительство вернуло обязательный карантин по прибытию домой. Оп-па. Народ в шоке — вообще-то, люди собирались выходить после отпуска на работу. И многие ее лишились — просто потому, что не смогли на нее выйти.

По всей Европе по абсолютно неведомой логике то тут, то там вводят локальные карантинные меры, что вносит чудовищный хаос не только в умы, но и в логистику. У меня по этому поводу отдельный респект московскому мэру, который четко и ясно сказал, что никаких локдаунов больше не будет — типа и так справимся, если что.

А с логистикой в Европе — красота невыносимая. У меня уже выстроился целый список довольно однотипных случаев, которые сложились в новую систему заработка авиакомпаний и билетных агрегаторов.

Ты находишь дешевый билет, покупаешь, — скажем, полет на час с разгоном и торможением, — за 100 евро. Перед самым отправлением тебе сообщают, что рейс отменяется. Не задерживается, не меняется, а просто отменяется навсегда. Авиакомпания идет в несознанку (не знаем ни про какие деньги — где покупали туда и идите), агрегатор билетный тоже мутный — вернем вам деньги через три месяца минус 30 евро за обслуживание. Чо? За какое такое обслуживание? Неважно, иди отсюда, мальчик, в авиакомпанию и там спрашивай. Ок. И тут авиакомпания на то же время выставляет другой самолет, но с билетом за 500 евро. За час полета — 500 евро. Или рейс Вена-Лиссабон уже не 200 евро, а 800 на нос на национальном перевозчике. При этом все те же дела — перед самым вылетом Wizz Air навсегда отменяет рейс и уже с совершенно другим агрегатором билетов проделывает такую же фишку.

Ок, покупаем новые билеты в два раза дороже и ровно за два дня получаем требование — обязательная справка на COVID. В стране отправления такая справка 150 евро на нос. В стране прибытия уже 190 евро прям в аэропорту. Как вы понимаете, бюджет поездки по сравнению с доковидными временами учетверился как минимум.

Вы мне скажете, что «авикомпаниям надо как-то залечивать раны, бу-бу-бу». Ну, во-первых, нам тоже надо, но, в отличие от каких-нибудь Австрийских авиалиниий, нам, простым людям, миллионных дотаций никто в бак не заливает. И что это за фишка с внезапным требованием выложить еще 150 евро на тест? А потому что у кого-то начались шикарные заработки, вот почему.

Внезапно, 25 июля, после тридцати пяти дней свободы, в Австрии опять вводят обязательные маски в общественных местах, магазинах и на транспорте. Основание — а вот тут у нас в городе Линц заболело двадцать человек. Народ, который показал себя очень дисциплинированным в первые два месяца вирусной атаки, начинает окрысиваться. Более того, чтобы эту инфу озвучить, ждут самого канцлера Курца из Брюсселя — без него министр здравоохранения просто боится это произнести вслух. И правильно боится.

Потому что от измученного народонаселения может и прилететь. Кроме того, народ начинает подозревать, что на всем этом кто-то очень серьезно зарабатывает.

И так не только в Австрии — так везде в Европе. Каждое решение об ограничениях приносит одним людям беды, а другим — деньги. Но самое поганое, что те, кому это приносит деньги, как раз и вращаются в тех кругах, которых принимают решения об ограничениях.

И я тут не за мораль втираю на самом деле — где политики и где мораль? Я в оцепенении от простой мысли — если это приносит такие деньги и такие возможности манипуляции обществом, то этот COVID не закончится никогда! Нам все время будут рассказывать, нагоняя страх и ужас, о вирусе, о том, что он мутировал и сегодня это уже другой вирус и так до бесконечности.

Я совсем не ковид-диссидент — я-то из группы риска, смягченной привычкой курить. Но я вижу, как ВОЗ суетится, чтобы поддерживать панику и тревогу, вижу, как нагло зарабатывают в «элитках», и вывод напрашивается сам собой.

А кто за это ответит? Новоиспеченный миллионер — министр здравоохранения Австрии / Франции / Испании — далее везде? Сдается, что никто вообще.

Поставив точку, вижу на втором мониторе сообщение немецкой газеты:

«Председатель международного объединения врачей считает, что населению необходимо свыкнуться с мыслью не о второй волне коронавируса, а о постоянной коронаугрозе. Времена «до короны» больше не вернутся и люди должны свыкнуться с тем, что нынешние карантинные мероприятия останутся очень надолго».

Да какие же вы наглые красавцы, вот просто — что требовалось доказать, как писали в школе.