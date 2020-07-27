Факти (Болгария): Россия одобрила Сербию в Евразийском союзе 

Комментарии читателей:

Сербы вовремя и правильно подсуетились. А мы в ЕС все еще спим. В союзе, который только и указывает, что закрыть и какого послушного болгарского политика выбрать. Из-за того, что мы в ЕС, у нас что только ни закрылось: сельское хозяйство разрушено, никакой промышленности, теперь они хотят, чтобы мы закрыли АЭС «Козлодуй» и вернулись на 100 лет назад.

олем смях

Эх, были мы в союзе с СССР 45 лет, в так называемом СЭВ, а сербы были… ничем не связаны, путешествовали по миру и расплачивались немецкими марками на черноморских курортах. Пусть они теперь узнают, каково это, иметь дело с азиатскими приматами. Мы уже это проходили. Я думал, это наш ББ [Бойко Борисов] тупой, но нет — сербский президент еще тупее.

Гост като гост

А мы в Евросоюзе будем пальцы сосать!

Бай Кольо

С чем я их и поздравляю, дайте мне пример страны, выигравшей от союза с Россией

ПОБОЙко ПОБОЙрисов

А мы опять заключили договор с господами и купим авианосец.

12345

У каждой империи или союза есть рассвет и закат — мы всегда присоединяемся в конце, когда империя уже рушится!

Гражданин

Сербы со своей манией величия начали путь в никуда еще в 90-х. Теперь они хотят окончательно впасть в забвение. Посмотрим на страны, с которыми они будут сотрудничать в Евразийском союзе: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и даже Таджикистан. Разве не смешно?

Урок по история

В двух войнах мы были союзниками Германии и многое потеряли. Сейчас же мы в третий раз прячемся за ее фартук. Надеюсь, шестое чувство меня обманывает, но наша судьба как государства совсем не в розовом цвете, напротив. Над нами сгустились черные тучи. Болгария умирает. Храни ее Господь!

Бесен Язовец

В Евразийском союзе не будут указывать, какие сорта помидоров сажать и как воспитывать своих детей!

Уди Кълвача

Сербы всегда были теми еще пронырами — будут одновременно и в Евразийском союзе, и в ЕC, чтобы быть в идеальных отношениях с Москвой, если, конечно, они захотят. Сербский народ никого слушаться не будет, они знают себе цену и дорожат своими интересами!

Кат Русия няма втора

Болгарские русофилы мечтают об Евразийском союзе, но хотят получать европейские зарплаты.

Светла на гости

Путину просто нужен второй троянский конь в ЕС и доступ к европейским рынкам через Сербию; страны, вошедшие в союз, экономически не развиты и их рынок ничтожно мал по сравнению с рынком ЕС, посмотрим, удастся ли ему этот номер, раз сербам не стыдно спрашивать другие страны, что они могут и чего не могут делать в своей собственной стране.

де факто

Поверить не могу, что такие твари — слуги-русофилы — живут в нашей стране и подталкивают нас вступить в союз вроде Евразийского. Это союз экономических недоносков и отвергнутых остальным миром недоразумений. Казахстан, Киргизия, Армения, Белорукссия и во главе парада главный экономический карлик Россия. К ним хотят присоединиться Узбекистан, Таджикистан и Монголия. Если сложить ВВП всех этих стран, получится меньше, чем ВВП Германии. В этом мире нет ни одного государства, находящегося под крылом России, где сейчас жилось бы хорошо. Показательны примеры стран, входивших в СССР, а также Северной Кореи, Кубы и Венесуэлы… Но иначе и быть не может, учитывая, что сама Россия — отстающая и бедствующая страна.

Судя по тому, что я здесь и под аналогичными статьями читаю, мы, болгары, готовы перебить друг друга, выбирая, кому мы будем служить. И главный спор, что лучше — западное или российское иго! Хоть мы и маленькая страна, но если бы мы были настоящими людьми, мы бы боролись за независимое и нейтральное государство.

Йорго