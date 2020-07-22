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Новый посол Бельгии прибудет в Россию в конце лета 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Нынешнего посла Бельгии в России Жана-Артура Режибо в конце лета текущего года заменит Марк Михилсен, который до этого был главой бельгийского МИД по политике безопасности. Об этом 22 июля сообщили в посольстве страны в Москве, передает РИА Новости.
«Посла Жан-Артура Режибо в конце лета сменит на этом посту Марк Михилсен», — сообщили в дипломатическом представительстве.
При этом в информации, обнародованной на сайте бельгийского МИД, указывается, что Михилсен до данного назначения работал в Москве, и, кроме этого, в Дублине, Софии и Бангкоке, а также входил в состав делегаций Бельгии при НАТО и Комитете по политическим вопросам и вопросам безопасности ЕС. Помимо этого, он некоторое время был представителем бельгийского МИД.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, Жан-Артур Режибо был назначен на должность посла Бельгии в России в ноябре 2016 года.
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Европа , МИД , ЕС , НАТО , РИА Новости , Бельгия , Москва
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