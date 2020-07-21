Демократия или деньги: о чем так горячо спорили лидеры ЕС

Пандемия серьезно подорвала экономику Евросоюза, особенно тяжело пришлось и без того слабым участникам блока. Однако сильные не спешат на помощь — дискуссии о бюджете затянулись на четверо суток. И хотя в итоге бюджет был принят, многие остались недовольны. Почему богатые не хотят делиться, разбиралось РИА Новости.

Бюджет не пройдет

Саммиты ЕС всегда оживляют спокойный Брюссель . Заполненные гостиницы, перекрытые центральные улицы, толпы репортеров, кругом полицейские, в здании "Европа", куда переехала пять лет назад штаб-квартира организации и где проходят встречи, не протолкнуться.

Но коронавирус внес серьезные коррективы в регламент мероприятия. Все в масках, никаких рукопожатий, ни одного журналиста — прессу не пустили.

В отведенные два дня — с 17 по 18 июля — саммит не уложился. Пришлось заседать и третий, и четвертый день.

Судьба триллионов

Лидерам Евросоюза никак не удавалось договориться о бюджете на 2021-2027 годы, в том числе о помощи по восстановлению экономики пострадавших от коронавируса стран. Речь о сумме 1,82 триллиона евро.

"Вчера (в воскресенье. — Прим. ред.) временами казалось, что все плохо, но, я думаю, в целом у нас есть прогресс", — сообщил журналистам премьер-министр Нидерландов Мартин Рютте. И предупредил: не исключено, что результата все же не будет.

Не отличалась оптимизмом и немецкий канцлер Ангела Меркель . В субботу страсти настолько накалились, что вместе с Эммануэлем Макроном фрау покинула здание. Французский лидер, писали СМИ, пригрозил еще одним демаршем в понедельник.

Данию и Европа оказалась перед перспективой самой масштабной рецессии со времен окончания Второй мировой войны. По прогнозам, экономика ЕС в этом году сократится на 8,3 процента. Однако "скупая четверка", как называют Нидерланды, Австрию Швецию , выступала против планов Брюсселя выделить наиболее пострадавшим от пандемии странам 500 миллиардов евро из пакета в 750 миллиардов евро в качестве безвозмездной субсидии.

Нельзя просто так давать деньги, нужны кредиты, чтобы средства расходовали целенаправленно, уверяла "четверка". Более того, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте требовал от нуждающихся представить план реформирования своих экономик. Италия и Испания это приняли в штыки.

В итоге размер невозвратных грантов сокращен с 500 до 390 миллиардов евро. А богатые страны получили право увеличить возврат средств, которые они платят в европейскую казну, а также сохранять в своем бюджете большую часть таможенных платежей. Последнее было принципиальным требованием Нидерландов, где расположен крупнейший транзитный порт Роттердам.

Неудивительно, что именно в адрес Нидерландов звучало больше всего упреков от "обиженных". Ответственным "за весь этот бардак" на саммите, как выразились источники Reuters, назначили Рютте. У итальянцев и испанцев давно зуб на этого политика, они называют его "мистер "Нет, нет, нет".

Критики указывают: у Нидерландов огромный торговый профицит по сравнению с другими, поэтому нежелание тратить деньги не обосновано. В Амстердаме парируют: благополучие — результат жесткой деловой этики и это не повод делиться с теми, у кого даже пенсионный возраст ниже.

Сказывается и внутриполитическая ситуация: в марте следующего года в Нидерландах — выборы и Народной партии за свободу и демократию Марка Рютте предстоит побороться за голоса с евроскептиками.

"В конечном счете все члены ЕС отвечают перед избирателями, и мы видим, что европейская идентичности не формируется, не складывается, а в такой тяжелой ситуации это превращается в серьезную проблему", — говорит в беседе с РИА Новости врио директора Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов.

Карантин сильно ударил по экономике, и закономерно возник вопрос, кто будет платить.

"Сложность в том, что в ЕС многолетняя финансовая перспектива, дискуссии по этой теме постоянно заходят в тупик, хотя в итоге компромисса достигают", — продолжает Кузнецов.

Он напоминает, что бюджет на 2014-2020 годы тоже принимали на фоне кризиса в зоне евро.

Демократия или деньги

Спорят, впрочем, не только о материальном, но и о духовном.

"Мы должны ясно сказать: если соглашение заблокируют, то не по моей вине, а по вине парня из Нидерландов, потому что это он начал", — заявил в воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он обвинил нидерландскую делегацию в навязывании либеральных ценностей в обмен на дотации.

Венгрия, а также Словения и Польша недовольны политическим давлением Брюсселя. Дело в том, что Будапешт и Варшаву регулярно упрекают в нарушении идеологических принципов Евросоюза.

Орбана же критиковали из-за принятого в марте закона об управлении страной в обход парламента. Ему вообще часто достается от Брюсселя за авторитарные замашки.

"И речь не только о внутренних делах этих стран, но и об их позиции по инициативам Евросоюза, — отмечает Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ. — Вышеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. — Прим. ред.) выступала против квот на мигрантов, блокировала решения Брюсселя. Отказывается от перерасчетов финансовой поддержки, не соблюдает бюджетную дисциплину".

При этом Польша — одна из самых дотационных в Евросоюзе, да и Венгрия серьезно зависит от субсидий, добавляет эксперт.

"Есть еще концепция суверенитета: некоторые страны ставят национальные интересы над общеевропейскими, и это барьер на пути к интеграции. А у Брюсселя нет особых механизмов воздействия. Можно запретить участвовать в заседаниях, но на это вряд ли пойдут", — рассуждает Еремина.

Она уточняет, что если бы Брюссель отказал в деньгах нуждающимся, это окончательно разделило бы ЕС на экономические группы.

"Но распад все же неминуем, хотя об этом не решаются заявить. Ситуацию можно сравнить с попыткой ровно намазать масло на разваливающийся кусок хлеба — не получится", — заключает эксперт.

Сомневаться не приходится: острые споры в Евросоюзе в очередной раз утихнут. Кризисы все чаще, евроскептики на подъеме. И все же реальных угроз целостности ЕС в ближайшем будущем нет.