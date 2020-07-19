Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидеры 27 стран ЕС собрались на совместный ужин в рамках третьего дня саммита 

Прайм и ещё 29 1 час назад
Лидеры 27 стран ЕС собрались на совместный ужин
Фото: Reuters
Лидеры 27 стран Евросоюза собрались на совместный ужин в рамках третьего дня саммита после многих часов переговоров отдельными группами по вопросам создания фонда восстановления экономики ЕС от глубочайшего кризиса, а также по формированию многолетнего общего бюджета, сообщил Баренд Лейтц, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля.
"Ужин саммита начался с участием 27 стран ЕС", — написал он в Twitter.
Ранее Лейтц сообщал, что глава Евросовета встречался с отдельными группами лидеров стран.
Руководство Евросоюза пытается преодолеть разногласия по поводу создания фонда, необходимого для поддержки экономики в кризисе, вызванном коронавирусом, а также по формированию многолетнего финансового плана ЕС, из которого затем будут составляться ежегодные общие бюджеты союза.
Саммит по этим вопросам должен был завершиться в субботу, однако переговоры не дали окончательного результата и встреча была продлена на воскресенье.
В ночь на воскресенье агентство Франс Пресс писало, что саммит зашел в тупик и пролонгирован, поскольку страны были не в силах преодолеть сопротивление со стороны Нидерландов и ряда других "бережливых" стран по поводу вопросов, касающихся фонда восстановления экономики ЕС.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивал, чтобы государства сохранили за собой право окончательного одобрения финансирования из антикризисного фонда. Он отмечал, что надзор ЕС необходим, чтобы обязать такие страны, как Испания и Италия, реформировать свою экономику, чтобы они могли лучше справляться с будущими кризисами, писало тогда агентство.
Видео дня. В "Матросской тишине" накрыли колл-центр
Прайм: последние новости
Премьер Люксембурга назвал три неурегулированных спорных вопроса на саммите ЕС Премьер Люксембурга назвал три неурегулированных спорных вопроса на саммите ЕС Продажи автомобилей Lada в ЕС в I полугодии упали в 2 раза Продажи автомобилей Lada в ЕС в I полугодии упали в 2 раза Украина получит от ЕС €105 млн на поддержку бизнеса и проведение реформ Украина получит от ЕС €105 млн на поддержку бизнеса и проведение реформ
Комментарии
Европа , В мире , Саммит , Марк Рютте , Шарль Мишель , Европейский совет , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер заслуженный военный летчик России
Умер заслуженный военный летчик России
Трамп: «США победили в двух прекрасных мировых войнах»
Трамп: «США победили в двух прекрасных мировых войнах»
Россиян предупредили о новой угрозе
Россиян предупредили о новой угрозе
Суд продлил банкротство «Татфондбанка»
Суд продлил банкротство «Татфондбанка»
Видео
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
00:20
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
00:23
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
00:31
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
00:09
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
00:49
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
01:01
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Армия
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
00:52
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
Общество
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
00:52
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
Происшествия
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
01:20
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение