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Spiegel: министр обороны ФРГ призвала ЕС провести совместный анализ «угроз» со стороны РФ 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Германия призвала ЕС провести анализ «угроз» со стороны РФ
Фото: Reuters
Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена в период председательства ФРГ в ЕС провести анализ предполагаемых угроз, исходящих, по ее мнению, для сообщества от России, с целью создания общей картины относительно роли Москвы. Как пишет во вторник портал Der Spiegel, об этом она заявила во время встречи с депутатами Европарламента.
Крамп-Карренбауэр посетовала на то, что сейчас в странах ЕС мнение о России сильно разнится, и указала на необходимость выработки единого "стратегического компаса" в том, что касается выстраивания отношений с РФ и другими игроками. По ее мнению, это необходимо, чтобы ЕС стал "более дееспособным во внешней политике и политике безопасности".
Лидер ХДС назвала проблематичным "разное восприятие России" в Евросоюзе, отметил Der Spiegel. В идеале было бы хорошо провести такой совместный анализ до конца текущего года, а "стратегический компас" выработать в 2022 году, считает германский министр.
В ЕС, прежде всего в странах Балтии и в Польше, постоянно звучат заявления о якобы угрозе, исходящей со стороны России, агрессивной политике и необходимости укрепления восточного фланга НАТО.
Москва на самых разных уровнях неоднократно отвергала подобные обвинения и указывала на последовательное наращивание сил альянса вблизи своих границ.
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Комментарии 1
Европа , В мире , ЕС , Европарламент , НАТО , Spiegel , Германия , Москва
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