Германия призвала ЕС провести анализ «угроз» со стороны РФ

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии , министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена в период председательства ФРГ в ЕС провести анализ предполагаемых угроз, исходящих, по ее мнению, для сообщества от России , с целью создания общей картины относительно роли Москвы . Как пишет во вторник портал Der Spiegel, об этом она заявила во время встречи с депутатами Европарламента

Крамп-Карренбауэр посетовала на то, что сейчас в странах ЕС мнение о России сильно разнится, и указала на необходимость выработки единого "стратегического компаса" в том, что касается выстраивания отношений с РФ и другими игроками. По ее мнению, это необходимо, чтобы ЕС стал "более дееспособным во внешней политике и политике безопасности".

Лидер ХДС назвала проблематичным "разное восприятие России" в Евросоюзе, отметил Der Spiegel. В идеале было бы хорошо провести такой совместный анализ до конца текущего года, а "стратегический компас" выработать в 2022 году, считает германский министр.

В ЕС, прежде всего в странах Балтии и в Польше, постоянно звучат заявления о якобы угрозе, исходящей со стороны России, агрессивной политике и необходимости укрепления восточного фланга НАТО

Москва на самых разных уровнях неоднократно отвергала подобные обвинения и указывала на последовательное наращивание сил альянса вблизи своих границ.