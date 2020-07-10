Макрон предостерег Израиль от аннексии Палестины

В заявлении отмечается, что французский лидер "напомнил ему о приверженности Франции миру на Ближнем Востоке и попросил воздержаться от принятия каких-либо мер по аннексии палестинских территорий". В коммюнике Елисейского дворца подчеркивается, что "такой шаг противоречил бы международному праву" и поставил бы под угрозу решение ближневосточной проблемы на основе создания двух государств.

В заявлении указывается, что "президент республики вновь заявил о неизменной приверженности Франции безопасности Израиля и его решимости добиваться снижения напряженности на Ближнем Востоке". Макрон также "выразил свою приверженность дружбе и доверию, которые связывают Францию и Израиль".