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Макрон предостерег Израиль от аннексии палестинских территорий 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Макрон предостерег Израиль от аннексии Палестины
Фото: Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль отказаться от реализации планов по аннексии палестинских территорий. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном в пятницу по итогам телефонного разговора Макрона с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
В заявлении отмечается, что французский лидер "напомнил ему о приверженности Франции миру на Ближнем Востоке и попросил воздержаться от принятия каких-либо мер по аннексии палестинских территорий". В коммюнике Елисейского дворца подчеркивается, что "такой шаг противоречил бы международному праву" и поставил бы под угрозу решение ближневосточной проблемы на основе создания двух государств.
В заявлении указывается, что "президент республики вновь заявил о неизменной приверженности Франции безопасности Израиля и его решимости добиваться снижения напряженности на Ближнем Востоке". Макрон также "выразил свою приверженность дружбе и доверию, которые связывают Францию и Израиль".
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Комментарии
Европа , В мире , Биньямин Нетаньяху , Эмманюэль Макрон , Израиль , Франция
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