Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Чехии предложил расширить шенгенскую зону 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
Премьер Чехии предложил расширить шенгенскую зону
Фото: РИА Новости
Евросоюзу нужно быстро расширить Шенгенскую зону на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи с главами правительств стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия) в Варшаве.
"Речь не идет о расширении Евросоюза, но я думаю, мы должны очень быстро принять некоторые страны в шенгенскую зону", — сказал Бабиш.
По его мнению, это необходимо, "чтобы Европа быстро вышла из кризиса".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Последние новости
Путин подписал указ о поправках в Конституцию Путин подписал указ о поправках в Конституцию В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева
Европа , В мире , Андрей Бабиш , ЕС , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера
Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера
«Одно простое правило: никогда не касайся России»
«Одно простое правило: никогда не касайся России»
Дочь Сергея Бодрова впервые показалась на публике
Дочь Сергея Бодрова впервые показалась на публике
Харламов назвал причину развода с Асмус
Харламов назвал причину развода с Асмус
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение