Премьер Чехии предложил расширить шенгенскую зону 

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Евросоюзу нужно быстро расширить Шенгенскую зону на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи с главами правительств стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия) в Варшаве.

"Речь не идет о расширении Евросоюза, но я думаю, мы должны очень быстро принять некоторые страны в шенгенскую зону", — сказал Бабиш.

По его мнению, это необходимо, "чтобы Европа быстро вышла из кризиса".

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