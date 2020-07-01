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ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией, заявил посол 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Германия во время своего председательства в Совете Европейского Союза будет стремиться к более тесному взаимодействию с Россией, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Председательство в Совете Европейского союза 1 июля переходит к Германии.
"Почему Европа для Германии столь важна? Объединенная Европа стала для нас уроком, который мы извлекли из чудовищных войн предыдущего столетия. В этой Европе есть место многообразию и терпимости. В этом наша основная черта. Все мы представляем собой гордые национальные государства, и мы неразрывно связаны друг с другом", — сказал посол фон Гайр в своем видеообращении по случаю вступления Германии в председательство Совета, которое опубликовано на сайте посольства.
Он добавил, что у европейских государств общие ценности и правила, на которые Германия может положиться.
"В этом наша сила. В этом наше новаторство. И когда мы рассматриваем масштабные вопросы будущего, мы понимаем, что и на них нам необходимо отвечать сообща. Это вопросы климата и окружающей среды, цифровизации, а также вопросы последствий пандемии — для экономики и для людей. Это также весьма конкретные темы, которыми в ближайшие месяцы будет заниматься Европейский союз", — уточнил посол.
По его словам, с этими темами в схожем формате Германии придется иметь дело и в России. "Очень надеюсь, что на тот или иной вопрос мы также найдем совместные с Россией ответы. Ведь эти вопросы, минуя любые границы, касаются сегодня всех нас — своей актуальности они не утратят и завтра. Поэтому мы, я в этом убежден, в долгосрочной перспективе и вновь будем стремиться к тому, чтобы взаимодействовать более тесно — сколь тесно мы связаны нашей историей", — заключил фон Гайр.
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Европа , Санкции , Война в Сирии , ЕС , Совет Европы , Германия , Москва
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