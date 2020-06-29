Макрон намерен начать «новую эру» с перестановки в правительстве 

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен начать «новую эру» своего пятилетнего срока с долгожданной перестановки в правительстве, передает BFM TV.

Известно, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп может уйти в отставку 1−2 июля 2020 года. Новое правительство может быть объявлено 2−3 июля 2020 года, хотя президенту может потребоваться еще несколько дней. Совет министров может также состояться 3 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп выиграл второй тур муниципальных выборов в городе Гавр на севере страны, набрав 58,83% голосов.