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Макрон намерен начать «новую эру» с перестановки в правительстве 

ИА Regnum 1 час назад
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен начать «новую эру» своего пятилетнего срока с долгожданной перестановки в правительстве, передает BFM TV.
Известно, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп может уйти в отставку 1−2 июля 2020 года. Новое правительство может быть объявлено 2−3 июля 2020 года, хотя президенту может потребоваться еще несколько дней. Совет министров может также состояться 3 июля 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп выиграл второй тур муниципальных выборов в городе Гавр на севере страны, набрав 58,83% голосов.
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Европа , Эммануэль Макрон , Business FM , Франция
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