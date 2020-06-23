Большинство жителей Британии (75%) выступили за то, чтобы премьер-министр страны Борис Джонсон уменьшил свою зарплату на фоне пандемии коронавируса, пишет Daily Mail со ссылкой на данные опроса.
Британцы захотели, чтобы Джонсон сократил зарплату на 10% не только себе, но и старшим министрам. За то, чтобы премьер-министр не сокращал зарплату проголосовал только 13% и 11% респондентов воздержались от выбора.
"Три четверти британцев хотят, чтобы Борис Джонсон последовал примеру мэра Лондона Садика Хана, сократил зарплату на около 15 000 фунтов стерлингов в год (около 129,5 тыс. рублей)", — пишет издание.