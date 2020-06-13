Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция открывает границы для стран ЕС с 15 июня 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Франция открывает границы для стран ЕС
Фото: Reuters
Франция откроет границы для прибывающих из стран—членов Евросоюза с полуночи 15 июня, говорится в совместном коммюнике МИД и МВД страны.
«С учётом благоприятного развития санитарной ситуации во Франции и Европе и в соответствии с представленными вчера рекомендациями Еврокомиссии Франция с 00:00 15 июня снимает все ограничения на пересечение своих внутренних границ», — приводит фрагмент документа РИА Новости.
Кроме того, ограничения при въезде во Францию снимаются для прибывающих из Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сен-Мартена, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана.
При этом Франция приняла решение сохранить требование о 14-дневном карантине для прибывающих из Испании и Великобритании.
В документе также указано, что Франция в соответствии с рекомендациями ЕК приступит к постепенному открытию внешних границ для государств вне ЕС с 1 июля.
Видео дня. Облёт места ликвидации разлива топлива в Норильске
RT на русском: последние новости
В британском парламенте обвинили Германию в предательстве из-за «Северного потока — 2» В британском парламенте обвинили Германию в предательстве из-за «Северного потока — 2» В МИД рассказали о посылаемых Евросоюзом в адрес России сигналах В МИД рассказали о посылаемых Евросоюзом в адрес России сигналах Глава МИД Словакии пригласил Лаврова посетить страну Глава МИД Словакии пригласил Лаврова посетить страну
Европа , В мире , Еврокомиссия , МИД , ЕС , МВД , РИА Новости , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Эксперт считает странным поспешность рассмотрения дела Хахалевой
Эксперт считает странным поспешность рассмотрения дела Хахалевой
Видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
00:24
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
00:19
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Шоу-бизнес Происшествия
Зеленский захотел обсудить Крым
00:58
Зеленский захотел обсудить Крым
Политика В мире
Коронавирус поражает нервную систему
00:22
Коронавирус поражает нервную систему
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение