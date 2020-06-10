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ЕК заявила о «дезинформационных кампаниях» России и Китая во время пандемии 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Европа обвинила Россию и Китай в «дезинформации»
Фото: EPA
Еврокомиссия считает, что Россия и Китай с начала пандемии коронавируса якобы участвовали в дезинформационных кампаниях по отношению к странам Европейского союза.
Из заявления ЕК следует, что иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, якобы «участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в ЕС, соседних странах и во всем мире», передает ТАСС.
Кроме того, в ЕК заявили, что «ЕС будет наращивать поддержку и помощь субъектам гражданского общества, независимым СМИ и журналистам в третьих странах в рамках пакета „Команда Европа“, а также усиливать поддержку для мониторинга нарушений свободы прессы и пропаганды более безопасной медиасреды».
В мае генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Москва и Пекин в условиях коронавируса якобы распространяют «дезинформацию», стремясь таким образом изменить миропорядок.
Позже он заявил, что рост могущества Пекина и его сотрудничество с Москвой превращаются во всю большую «угрозу» для Европы и Североатлантического альянса.
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Комментарии
Европа , В мире , Йенс Столтенберг , ЕС , Еврокомиссия , НАТО , ИТАР-ТАСС , Китай
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