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Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 1 июля 

Газета.Ru и ещё 1 53 минуты назад
Евросоюз открывает границы
Фото: Reuters
Еврокомиссия на этой неделе опубликует рекомендации открыть внешние границы Европейского союза с 1 июля, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
"Позже на этой неделе Еврокомиссия одобрит свою оценку и обнародует свой подход по постепенному снятию ограничений на внешних границах, начиная с 1 июля", — сказал он.
Ранее Европейский союз закрыл внутренние и внешние границы, чтобы препятствовать распространению коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Европа , В мире , ЕС , ВОЗ , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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