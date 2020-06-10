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Политолог: Румыния в отношениях с Россией пошла по польскому пути 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
«Румыния в отношениях с РФ пошла по пути Польши»
Фото: Reuters
«Румыния по примеру Польши пытается возглавить коалицию критически настроенных по отношению к России стран на юго-востоке Европы и Балканах», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя заявление Бухареста о признании России «врагом» Румынии.
«Румыния — член НАТО, который рассматривает Россию в качестве стратегического вызова. Поэтому признание нашей страны в качестве «врага» укладывается в общие концептуальные установки североатлантического альянса», — считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Также двусторонняя повестка дня между нашими странами нагружена другими сложными вопросами. У России с Румынией, например, разные позиции по проблемам безопасности в черноморском регионе и по поводу будущего Молдавии», — отметил собеседник.
«Я бы сравнил в данном случае Румынию с Польшей, которая претендует на роль главы коалиции критически настроенных по отношению к России стран Западной Европы. Румыния выполняет ту же самую функцию на юго-востоке Европы и в Балканском регионе. Поэтому, к сожалению, наши отношения с Бухарестом остаются сложными», — сказал Кортунов.
Кроме того, такое поведение Румынии не содействует решению проблем в Молдавии, которая старается балансировать между Россией и западными странами.
«Подобные заявления Бухареста ставят Молдавию перед выбором: «С кем вы? С нами или с русскими?». Учитывая историю и политическое состояние страны, Кишиневу сделать такой выбор не очень просто. Это, в свою очередь, повлечет за собой проблемы для Приднестровья», — добавил собеседник.
«В целом, проявлять такое отношение к России не очень разумно с румынской стороны. Я не вижу политических дивидендов, которые Бухарест мог бы для себя получить в данной ситуации», — подытожил Кортунов.
Ранее стало известно о том, что Румыния впервые с окончания Второй мировой войны официально признала Россию «врагом». В стратегии национальной обороны республики на 2020-2040 годы говорится об «агрессивном поведении» Москвы и о «милитаризации Черноморского региона».
В документе говорится о наступательных действиях России и «совершенствовании гибридного приборостроения, которое она использует». Кроме того, Бухарест беспокоится по поводу российских вооружений в Приднестровье и ситуации на Западных Балканах.
При этом в стратегии словосочетание «агрессивность Российской Федерации» использовано дважды.
В феврале Украина предложила Румынии вместе бороться против России в Черном море.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович полагает, что Россия якобы представляет угрозу для Евросоюза, а также национальных интересов стран — членов ЕС.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.
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Комментарии 1
Европа , В мире , Яцек Чапутович , Андрей Кортунов , Владимир Путин , ЕС , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Бухарест , Молдова , Польша , Румыния
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