«Румыния в отношениях с РФ пошла по пути Польши»

«Румыния — член НАТО, который рассматривает Россию в качестве стратегического вызова. Поэтому признание нашей страны в качестве «врага» укладывается в общие концептуальные установки североатлантического альянса», — считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Также двусторонняя повестка дня между нашими странами нагружена другими сложными вопросами. У России с Румынией, например, разные позиции по проблемам безопасности в черноморском регионе и по поводу будущего Молдавии », — отметил собеседник.

«Я бы сравнил в данном случае Румынию с Польшей, которая претендует на роль главы коалиции критически настроенных по отношению к России стран Западной Европы. Румыния выполняет ту же самую функцию на юго-востоке Европы и в Балканском регионе. Поэтому, к сожалению, наши отношения с Бухарестом остаются сложными», — сказал Кортунов.

Кроме того, такое поведение Румынии не содействует решению проблем в Молдавии, которая старается балансировать между Россией и западными странами.

«Подобные заявления Бухареста ставят Молдавию перед выбором: «С кем вы? С нами или с русскими?». Учитывая историю и политическое состояние страны, Кишиневу сделать такой выбор не очень просто. Это, в свою очередь, повлечет за собой проблемы для Приднестровья», — добавил собеседник.

«В целом, проявлять такое отношение к России не очень разумно с румынской стороны. Я не вижу политических дивидендов, которые Бухарест мог бы для себя получить в данной ситуации», — подытожил Кортунов.

Ранее стало известно о том, что Румыния впервые с окончания Второй мировой войны официально признала Россию «врагом». В стратегии национальной обороны республики на 2020-2040 годы говорится об «агрессивном поведении» Москвы и о «милитаризации Черноморского региона».

В документе говорится о наступательных действиях России и «совершенствовании гибридного приборостроения, которое она использует». Кроме того, Бухарест беспокоится по поводу российских вооружений в Приднестровье и ситуации на Западных Балканах.

При этом в стратегии словосочетание «агрессивность Российской Федерации» использовано дважды.

В феврале Украина предложила Румынии вместе бороться против России в Черном море.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович полагает, что Россия якобы представляет угрозу для Евросоюза , а также национальных интересов стран — членов ЕС.