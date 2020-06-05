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«Надо понимать, что можно бесконечно давить на партнеров, но когда-то этот партнер перестанет «наступать себе на горло» и уступать в своих экономических интересах, он начинает их отстаивать… Попытка регулировать ситуацию в своих интересах со стороны Вашингтона происходит не рыночными способами, а административными и волюнтаристскими», — заявил Новиков RT.

Он отметил, что США в последние годы ужесточили экономические отношения со своими союзниками.

«Политика США состоит в том, чтобы, с одной стороны, заставить своих союзников нести больший объем нагрузки в вопросах совместной обороны, но с другой — это никак не компенсируется экономическими преференциями. Наоборот, экономическая политика США и сотрудничество с партнерами базируется на все более жестких подходах», — добавил депутат.

Однако, по словам Новикова, ожидать кардинального пересмотра санкционной политики США стоит только в случае смены настроений в самом Вашингтоне.

Напомним, глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что Германия и Евросоюз должны продумать реакцию на планы США ввести дополнительные санкции против «Северного потока — 2», в качестве ответных мер могут быть введены штрафные пошлины на природный газ из Штатов.

Накануне законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2» внесли в сенат США . В Nord Stream 2 AG заявляли, что любая угроза санкциями в отношении газопровода «Северный поток — 2» является незаконной дискриминацией европейских компаний.

МИД России констатировали, что США решили продолжить курс на снижение конкурентоспособности европейских компаний и навязывание силой американских товаров, включая сжиженный газ.

В Германии заявляли, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции США, поскольку позиция ФРГ по «Северному потоку — 2» не изменилась.