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В России оценили заявления Германии о санкциях против США из-за «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 22 1 час назад
В России оценили заявления Германии о санкциях против США из-за «Северного потока — 2»
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил возможное введение Германией штрафных пошлин на газ из США, если Вашингтон продолжит оказывать давление на проект газопровода «Северный поток — 2».
«Надо понимать, что можно бесконечно давить на партнеров, но когда-то этот партнер перестанет «наступать себе на горло» и уступать в своих экономических интересах, он начинает их отстаивать… Попытка регулировать ситуацию в своих интересах со стороны Вашингтона происходит не рыночными способами, а административными и волюнтаристскими», — заявил Новиков RT.
Он отметил, что США в последние годы ужесточили экономические отношения со своими союзниками.
«Политика США состоит в том, чтобы, с одной стороны, заставить своих союзников нести больший объем нагрузки в вопросах совместной обороны, но с другой — это никак не компенсируется экономическими преференциями. Наоборот, экономическая политика США и сотрудничество с партнерами базируется на все более жестких подходах», — добавил депутат.
Однако, по словам Новикова, ожидать кардинального пересмотра санкционной политики США стоит только в случае смены настроений в самом Вашингтоне.
Напомним, глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что Германия и Евросоюз должны продумать реакцию на планы США ввести дополнительные санкции против «Северного потока — 2», в качестве ответных мер могут быть введены штрафные пошлины на природный газ из Штатов.
Накануне законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2» внесли в сенат США. В Nord Stream 2 AG заявляли, что любая угроза санкциями в отношении газопровода «Северный поток — 2» является незаконной дискриминацией европейских компаний.
В МИД России констатировали, что США решили продолжить курс на снижение конкурентоспособности европейских компаний и навязывание силой американских товаров, включая сжиженный газ.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил о незаконности американских санкций против проекта «Северный поток — 2». Сенатор Олег Морозов выразил уверенность, что Россия найдет способ реализации газопровода в любых условиях.
В Германии заявляли, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции США, поскольку позиция ФРГ по «Северному потоку — 2» не изменилась.
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Комментарии
Европа , США , Олег Морозов , Дмитрий Новиков , Константин Косачев , Бундестаг , МИД , ЕС , Комитет госдумы по международным делам , Совет Федерации , Сенат США , Германия
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