Евросоюз может ввести санкции в отношении якобы российских хакеров, причастных к атаке на бундестаг в 2015 году. Инициатором этой идеи стала Германия , но для нее требуется одобрение всех членов ЕС. Это может стать первым случаем, когда Евросоюз накладывает санкции за хакерскую деятельность. Таким образом страны союза намерены показать недопустимость подобных действий в своем отношении.

Евросоюз готов ввести санкции в отношении группы российских хакеров, которые якобы причастны к атаке на бундестаг Германии в 2015 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов, знакомых с процессом подготовки ограничительных мер.

По информации источников, соответствующие консультации европейских дипломатов уже прошли 3 июня в Брюсселе . Речь идет о применении нового механизма ответа на хакерские атаки в отношении стран-членов ЕС.

Соответствующий рамочный документ был представлен Советом Европейского союза в мае. По информации источников Politico, переговоры об этом документе продолжались несколько месяцев и носили тайный характер.

Страны не могли прийти к общей позиции, но ситуация изменилась именно после того, как с обвинениями в адрес России выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Принятый Евросоветом документ предусматривает введение санкций в отношении лиц и организаций, который ответственны за кибератаки, оказавшие существенное влияние на ЕС или потенциально способные его оказать.

Среди санкционных мер — запрет на въезд в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц, а также запрет для граждан или компаний из ЕС финансировать деятельность подобных организаций и людей.

«Российские хакеры» могут стать первыми, в отношении кого будет применен этот пакет санкций. Как отмечает в разговоре с Politico эксперт института Европейского союза по изучению вопросов безопасности Патрик Павляк, этот шаг ставит своей целью показать, что «подобные атаки на любое государство ЕС достаточно серьезны для того, чтобы заслужить санкции».

«Это будет ясным сигналом другим, что нужно держаться подальше от наших политических институтов», — подчеркнул Павляк.

К слову, о возможности введения санкций на уровне ЕС уже звучали и официальные заявления. «Мы будем выступать за принятие списка лиц, в отношении которых будет действовать режим санкций ЕС», — заявила на прошлой неделе представитель МИД ФРГ Мария Адебар

Кибератака на немецкое федеративное собрание состоялась в конце апреля 2015 года. Тогда парламентарии получили идентичные электронные письма, как будто связанные с ООН , но в них находилась ссылка на вредоносную программу-шпиона. В ходе атаки, по официальным данным, хакерам удалось похитить как минимум 16 Гбайт различных данных. Остановить нападение удалось лишь полностью отключив всю ИТ-систему бундестага.

В нападении немецкие власти подозревают хакерскую группировку Fancy Bear, которую в США обычно связывают с Россией. В начале мая прокуратура Германии выдала ордер на арест предположительно одного из представителей группировки гражданина РФ Дмитрия Бадина

Пока неясно, коснутся ли предположительные санкции исключительно Бадина и других хакеров, которых обвиняют во взломе сервера бундестага, или же дипломаты согласуют пакет санкций в отношении всей группировки Fancy Bear.

на момент атаки на бундестаг Бадин якобы был «сотрудником военной разведки ГРУ». К слову, Бадина также разыскивает ФБР за предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы. Кроме того, в МИД ФРГ уже прозвучали заявления, что

Как пишет Süddeutsche Zeitung, поиски Бадина продолжаются уже два года, но пока этим занимались только американские спецслужбы. Именно США помогли Германии во время расследования нападения на бундестаг, отмечает издание, так как этот инцидент представляет особую важность для Вашингтона.

В США распространено мнение, что именно кибератака на немецкий парламент стала началом предписываемой России «гибридной войны» по отношению к западным демократиям.

Как подчеркивает обозреватель Süddeutsche Zeitung Флориан Флэйд, в США длительное время были уверены в том, что пять лет назад Москва хотела убрать Меркель путем «влияния на выборы».

При этом Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что в ходе хакерской атаки 2015 года были похищены электронные письма из офиса канцлера, предположительно, за период с 2012 по 2015 год. Эту информацию Меркель подтвердила в ходе прошедшей в середине мая встречи с депутатами, заявив, что это ее «сильно ранит».

Россия свою причастность к хакерской атаке на бундестаг отрицает. Как сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , власти страны никак не связаны с кибератакой на немецкие госорганы.

«Мы уже заявляли и повторю еще раз, мы решительно отвергаем выдвигаемые Германией против России бездоказательные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на бундестаг ФРГ в 2015 году», — указала она.