Меркель заявила о самой тяжелой ситуации в ФРГ

Семь миллионов работников, оказавшихся на неполной занятости, демонстрируют, насколько глубоким является экономический спад. Цель политики Германии — «сделать все, чтобы из него выйти», подчеркнула Меркель.

Канцлер считает, что миллиардная программа экономического стимулирования — правильный шаг.

«Обеспечение безопасности и создание стимулов — вот что может сделать этот пакет», — подчеркнула она.

Как отметила Меркель, программа подразумевает долги, но «если ничего не делать, долги и потери были бы намного больше».

Как писал «Рамблер», в апреле Меркель назвала пандемию коронавируса самым серьезным кризисом с момента основания Евросоюза

18 мая Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представили программу экономического восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Ее объем составляет 500 миллиардов евро. Деньги будут получены в виде займов на мировых финансовых рынках под гарантии Евросоюза.

Эти средства годами будут выплачиваться пострадавшим странам ЕС в виде не требующих возврата траншей. Возместить их планируется за 20 лет из бюджета Евросоюза.