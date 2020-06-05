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Меркель рассказала о «худшем положении за всю историю» 

Мария Иванова и ещё 34 1 час назад
Меркель заявила о самой тяжелой ситуации в ФРГ
Фото: Reuters
Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия оказалась в «худшем экономическом положении за всю историю». Об этом сообщает ARD.
Семь миллионов работников, оказавшихся на неполной занятости, демонстрируют, насколько глубоким является экономический спад. Цель политики Германии — «сделать все, чтобы из него выйти», подчеркнула Меркель.
Канцлер считает, что миллиардная программа экономического стимулирования — правильный шаг.
«Обеспечение безопасности и создание стимулов — вот что может сделать этот пакет», — подчеркнула она.
Как отметила Меркель, программа подразумевает долги, но «если ничего не делать, долги и потери были бы намного больше».
Как писал «Рамблер», в апреле Меркель назвала пандемию коронавируса самым серьезным кризисом с момента основания Евросоюза.
18 мая Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представили программу экономического восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Ее объем составляет 500 миллиардов евро. Деньги будут получены в виде займов на мировых финансовых рынках под гарантии Евросоюза.
Эти средства годами будут выплачиваться пострадавшим странам ЕС в виде не требующих возврата траншей. Возместить их планируется за 20 лет из бюджета Евросоюза.
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Комментарии 1
Европа , В мире , Ангела Меркель , Эмманюэль Макрон , ЕС , Германия
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