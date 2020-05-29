Евросоюз испугали действия Китая

Евросоюз опасается подрыва принципа "одна страна, две системы" и автономии Гонконга в результате действий КНР , говорится в письменном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

"ЕС выражает серьезную озабоченность шагами Китая, предпринятыми 28 мая, которые не соответствуют его международным обязательствам (Совместной декларации Китая и Британии от 1984 года) и основному закону Гонконга. Это серьезно подрывает принцип "одно государство, две системы" и высокую степень автономии Гонконга", — говорится в документе.

По словам Борреля, решение Китая "ставит под сомнение его стремление выполнять международные обязательства". Он добавил, что ЕС будет и в дальнейшем поднимать этот вопрос в диалоге с Китаем.

Заявление было опубликовано по итогам неформально встречи глав МИД ЕС в формате видеоконференции, главной темой которой были китайско-европейские отношения.

По итогам встречи Боррель заявил журналистам, что не считает санкции методом для решения проблем с Китаем.

В четверг депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.

В опубликованном совместном заявлении МИД Соединенного Королевства, Австралии, Канады и США говорится, что решение властей КНР о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности противоречит положениям подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призывал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга.