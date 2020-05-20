Когда Европа откроет границы, Швеции придется несладко

Svenska Dagbladet (Швеция) . Швеция не хотела вводить карантин и тем самым лишать своих граждан личных свобод. Но теперь шведы вполне могут лишиться свободы передвижения по Европе. Открывая границы, многие страны заявляют, что шведов видеть у себя не хотят, и это неудивительно, с грустью пишет

Датчанам, возможно, позволят поехать в отпуск в Грецию раньше, чем шведам. «По нашему мнению, нет ничего хорошего в том, что между странами проводят такое различие. Швеция сейчас совершенно открыта, и норвежцы с датчанами могут свободно приезжать к нам в отпуск, а мы в их страны въехать не можем», — сказала министр иностранных дел Анн Линде (Ann Linde) в телепрограмме Aktuellt.

В среду Европейская комиссия представила план возобновления туризма в странах ЕС . На фоне этой работы разные страны пообщались друг с другом.

Австралия, Израиль и Сингапур. Греция очень сильно зависит от людей в плавках и солнечных очках. Рынок труда и экономический рост тесно связаны с притоком туристов. Греки хотят ускорить процесс и обеспечить формирование безопасных туристических коридоров. Идея в том, что люди должны иметь возможность перемещаться между странами, которые взяли распространение инфекции под контроль. В числе участников обсуждения — Дания , Греция, Австрия Чехия , а также страны, не входящие в ЕС, — Норвегия

Но не Швеция.

Латвии и Некоторые страны уже открыли общие границы. Граждане Эстонии Литвы могут свободно ездить друг к другу. Германия , Австрия, Франция Швейцария в эти выходные друг для друга слегка приоткрылись, а полностью откроются они 15 июня.

В Дании многие партии выступают за то, чтобы открыть границу с Германией и Норвегией — но не со Швецией. Сейчас идут активные переговоры, и наша министр по делам Скандинавии Анна Халльберг (Anna Hallberg) заявила Sydsvenskan, что такая ситуация была бы печальной.

Печальной — да. Но едва ли случайной. Даже Финляндия допускает, что со Швецией придется обойтись по-особенному. Анн Линде расстроена:

«Мы с коллегами очень ясно дали понять, что нельзя дискриминировать отдельные страны, пытаясь открыть границы».

Но с чисто юридической точки зрения Швеции противопоставить нечего. Каждая страна в пределах Шенгена вправе сама определять степень открытости своих границ, если речь идет о порядке и безопасности. Конечно, в идеале в ЕС должна быть полная открытость, но мотивировать к этому всех нужно пряником, а не кнутом.

Как все будет происходить? В рамках предложенного Европейском комиссией плана обсуждаются идеи, подобные предложению организовать безопасные туристические коридоры. Страны с одинаковой эпидемиологической ситуацией откроют границы между собой. Говорят, что дискриминации места быть не должно: если страна открывает границы для другой страны с определенной эпидемиологической ситуацией, она должна открыть их и для остальных, у кого обстановка аналогичная.

На практике это может означать, что Дания откроет границу с Германией раньше, чем со Швецией, если мы не сможем убедительно доказать, что не хуже Германии контролируем инфекцию. Но наши показатели смертности сейчас обсуждает пресса всего мира, и это дает повод держать нас в изоляции. В воскресенье Швеция оказалась на восьмом месте в рейтинге Worldometer по показателю количества умерших на миллион жителей: 365 человек на миллион умерли у нас от covid-19. Дания расположилась на 24 месте с 94 умершими. Германия составила ей компанию на 23 месте.

«Если с точки здравоохранения открывать границу со Швецией будет неразумно, пусть шведы сидят дома», — заявил лидер Венстре, крупнейшей оппозиционной партии Дании.

«Какая, по вашему мнению, будет реакция, если датчане смогут поехать в отпуск, а шведы нет?» — задал Анн Линде напрашивающийся у всех вопрос ведущий Aktuellt Андерс Хольмберг (Anders Holmberg).

«Само собой, это воспримут очень плохо, — ответила она. — Поэтому-то мы все время и пытаемся объяснить, почему придерживаемся такой стратегии, и донести, что у нас те же самые цели, что и у прочих правительств в борьбе с этой пандемией».

Но шведская стратегия по коронавирусу до сих пор была такой неясной и расплывчатой, что министру иностранных дел каждый раз приходится начинать переговоры с попыток убедить окружающий мир, что мы вовсе не делаем ставку на коллективный иммунитет и для нас, безусловно, так же как и для остальных, важно затормозить распространение инфекции. И даже если мы сочтем проблемой коммуникации тот факт, что мир неправильно понял наш подход, — это само по себе уже большой провал.

В краткосрочной перспективе правительству удалось избежать значительных вмешательств в индивидуальную свободу граждан, и оно этим очень гордится. Но это достижение будет совершенно бесполезным, если наша репутация настолько пострадает, а смертей будет столько, что нас оставят в изоляции, когда вся остальная Европа откроется.

Слишком часто шведские власти, ничего особо не объясняя, заявляют, что Швеция делает все совершенно правильно, тогда как все остальные — сторонники иных методов — просто ничего не понимают. Такого рода тихий, но не менее опасный национализм может сейчас обойтись нам дорого.