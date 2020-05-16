Во Франции возобновились протесты «желтых жилетов» 

Во Франции несколько сотен участников протестного движения «желтых жилетов» впервые вышли на улицы после снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает ТАСС.

Несколько групп активистов появились в центре Тулузы Нанта . Демонстрантов оштрафовала полиция, после чего они разошлись. В Лионе в манифестациях участвовали 300 человек, в Сен-Назере — 130.

Больше всего людей собралось в Монпелье — на улицы вышли 350 человек. В ходе потасовки с полицией была травмирована женщина. Многие демонстранты были в масках.

Акции «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Изначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо, из-за чего участники протестов надели светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Со временем манифестанты начали выдвигать и политические требования на акциях, которые стали регулярными. Они проходили регулярно каждую субботу.