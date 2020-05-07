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В Германии рассказали о протянутой руке России для улучшения отношений 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Германия потребовала от России протянутой руки
Фото: Reuters
Германия протягивает руку России для улучшения отношений между государствами, однако Москва пока не готова к новому этапу. Об этом рассказала глава Минобороны Германии и лидер консервативной партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Deutsche Welle.
Министр сожалеет из-за того, что Россия пока не стремится наладить более тесное сотрудничество.
«От российского руководства зависит, пожмет ли оно протянутую нами руку», — отметила Крамп-Карренбауэр.
По ее мнению, сейчас Россия не желает делать шаги навстречу, о чем говорят «противоречащая международному праву аннексия Крыма и война на востоке Украины», кибератаки, кампании по дезинформации, а также нарушение договоров об атомном оружии.
Говоря о годовщине освобождения от нацизма 8 мая, министр отметила, что для многих жителей Восточной Европы завершение войны не принесло свободу. Иная ситуация сложилась, по ее мнению, в Западной Европе, где у людей появился шанс на мирную, благополучную и безопасную жизнь. При этом 8 мая для Крамп-Карренбауэр — «день освобождения от бесчеловечной диктатуры».
Ранее глава оборонного ведомства уже говорила, что несмотря на сложные отношения российской и европейской сторон, диалог с Москвой необходим. Она уточнила, что сложная ситуация также складывается в отношениях с Китаем. По словам Крамп-Карренбауэр, Пекин — это один из самых важных партнеров, который при этом нарушает международный порядок и правила.
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Европа , В мире , Министерство обороны , Deutsche Welle , Германия , Москва
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