Убийство грузина в Берлине: Германия обратилась к РФ

Глава МВД Германии заявил о контактах с Москвой по делу Хангошвили

«Есть основания надеяться, что российская сторона поддержит наше расследование и предоставит достоверные сведения», — передает слова Зеехофера Deutsche Welle.

Он также заявил о первых признаках отказа Москвы от своей первоначальной неготовности к взаимодействию с немецкими следователями.

«Наши органы используют надежные каналы связи с российскими партнерами», — заявил он.

Накануне глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Москва не направляла Берлину просьбу об экстрадиции убитого Хангошвили.

4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за якобы отказа России участвовать в раскрытии убийства Хангошвили. При этом президент Владимир Путин сообщал, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой о выдаче чеченского боевика, который был одним из организаторов взрывов в метро Москвы.

В Кремле отмечали, что причастность Хангошвили к терактам установлена и президенту Владимиру Путину об этом докладывали. Также Кремль заявил о готовности сотрудничать с Германией по этому делу.

Хангошвили, гражданин Грузии, был убит в августе 2019 года в Берлине. СМИ назвали это убийство «делом Скрипалей» для Германии.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.