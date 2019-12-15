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Глава МВД Германии заявил о контактах с Москвой по делу Хангошвили 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Убийство грузина в Берлине: Германия обратилась к РФ
Фото: TASS/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер выразил уверенность, что Россия все-таки начнет сотрудничество с немецкой стороной в расследовании убийства чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, и сообщил о существовании неких каналов связи с российскими партнерами.
«Есть основания надеяться, что российская сторона поддержит наше расследование и предоставит достоверные сведения», — передает слова Зеехофера Deutsche Welle.
Он также заявил о первых признаках отказа Москвы от своей первоначальной неготовности к взаимодействию с немецкими следователями.
«Наши органы используют надежные каналы связи с российскими партнерами», — заявил он.
Накануне глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Москва не направляла Берлину просьбу об экстрадиции убитого Хангошвили.
Меркель вскрыла антироссийские "консервы"<br/>
4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за якобы отказа России участвовать в раскрытии убийства Хангошвили. При этом президент Владимир Путин сообщал, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой о выдаче чеченского боевика, который был одним из организаторов взрывов в метро Москвы.
В Кремле отмечали, что причастность Хангошвили к терактам установлена и президенту Владимиру Путину об этом докладывали. Также Кремль заявил о готовности сотрудничать с Германией по этому делу.
Хангошвили, гражданин Грузии, был убит в августе 2019 года в Берлине. СМИ назвали это убийство «делом Скрипалей» для Германии.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.
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Комментарии 19 
Теги:
Европа , В мире , Хорст Зеехофер , Владимир Путин , Зелимхан Хангошвили , МИД , МВД , Деловая газета "Взгляд" , Deutsche Welle , Германия , Москва
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