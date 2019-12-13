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Джонсон отказал Шотландии в независимости 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Джонсон отказал Шотландии в независимости
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по-прежнему выступает против повторного референдума о независимости Шотландии, сообщил официальный представитель канцелярии премьера.
«Премьер-министр ясно дал понять, что он по-прежнему выступает против проведения повторного референдума о независимости и поддерживает то большинство шотландцев, которое высказалось против неопределенности и разделения», — передает ТАСС слова представителя канцелярии Джонсона.
Британский премьер считает, что результаты референдума 2014 года «были определяющими и их следует уважать».
Между тем в начале октября в Эдинбурге состоялось шествие в поддержку независимости Шотландии, в котором приняли участие свыше 100 тыс. человек.
В 2014 году Шотландия проголосовала на референдуме за сохранение региона в составе Соединенного Королевства. В 2016 году прошел референдум о членстве в ЕС, на котором Великобритания в целом проголосовала за выход из Евросоюза, а Шотландия — против.
Напомним, тори получили абсолютное большинство в британском парламенте по итогам выборов, состоявшихся накануне. Консерваторы одержали самую убедительную победу на выборах с 1987 года.
Оппозиционная Шотландская национальная партия также показала хороший результат и увеличила количество депутатских мест. Лидер партии и первый министр Шотландии Никола Стерджен, комментируя успех на выборах, подтвердила, что ее партия поставит вопрос о повторном референдуме.
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Теги:
Европа , В мире , Борис Джонсон , Парламент Великобритании , ЕС , Консервативная партия , ИТАР-ТАСС , Великобритания , Шотландия
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