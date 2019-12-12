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В Германии призвали ответить на санкции США против «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Германо-российская промышленная палата (AHK) раскритиковала введение экстерриториальных санкций США против проекта «Северный поток — 2» и призвала принять ответные меры.
«Санкции против «Северного потока — 2» — это удар по Европе и тесному союзнику — Германии. Настало время Берлину и Брюсселю занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами. На карту поставлена независимость Европы в сфере энергетической политики», — приводятся слова президента АHK и главы концерна OMV Райнера Зеле, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» свидетельствует о капитуляции Германии перед США.
Напомним, американский конгресс заложил в оборонный бюджет на будущий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
В ноябре США заявили, что российский газ может и должен оставаться частью диверсифицированных источников энергии в Европе, но Вашингтон стремится к «укреплению независимости, суверенитета и энергетической безопасности» стран Европы и поэтому призывают к большей «диверсификации». Этим США объясняют борьбу с «Северным потоком — 2», хотя в действительности, судя по всему, речь идет о попытках лоббирования поставок более дорогого американского СПГ в Европу.
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Теги:
Европа , США , Райнер Зеле , Бундестаг , ИТАР-ТАСС , Брюссель , Германия
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