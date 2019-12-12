Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Политика
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии
Политика
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Общество
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
В мире

В Британии начались досрочные парламентские выборы 

RT на русском 1 час назад
В Британии начались досрочные парламентские выборы
Фото: Reuters
В Британии начались досрочные выборы в палату общин британского парламента.
Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что избирательные участки в стране открылись в 07:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 22:00 (01:00 пятницы мск).
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что если его партия выиграет выборы, то очередные дебаты и голосование по соглашению с ЕС будут проведены до Рождества.
В октябре палата общин Великобритании одобрила в третьем чтении законопроект Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.
Видео дня. Жительницу Екатеринбурга заочно похоронили
RT на русском: последние новости
Джонсон рассказал о своём самом дурном поступке Джонсон рассказал о своём самом дурном поступке Европу призвали ответить на санкции США против «Северного потока — 2» Европу призвали ответить на санкции США против «Северного потока — 2» Чижов заявил об охоте на ведьм против защитников русских в странах ЕС Чижов заявил об охоте на ведьм против защитников русских в странах ЕС 
Теги:
Европа , В мире , Борис Джонсон , Парламент Великобритании , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина 11
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии 93
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян 18
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение 210
Казахстан отберет у России Байконур
Казахстан отберет у России Байконур 304
Видео
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
01:22
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
Армия
Опубликовано видео пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
00:05
Опубликовано видео пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Происшествия
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
00:56
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
Армия
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
00:34
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
Общество
Турция поплатилась за С-400
01:29
Турция поплатилась за С-400
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение