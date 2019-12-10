Пробки под Парижем достигли 350 км из-за забастовок

Пробки в парижском регионе достигли 350 км из-за забастовок

На территории региона Иль-де-Франс (парижский регион) во Франции пробки утром 10 декабря достигли 350 км. Затруднения на дорогах связаны с продолжающейся забастовкой работников транспортной системы, которые не согласны с планами правительства относительно пенсионной реформы.

В Париже полностью закрыты десять линий метрополитена, наземный общественный транспорт работает с перебоями, отмечает Le Parisien.