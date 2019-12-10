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Пробки в парижском регионе достигли 350 км из-за забастовок 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Пробки под Парижем достигли 350 км из-за забастовок
Фото: РИА Новости
На территории региона Иль-де-Франс (парижский регион) во Франции пробки утром 10 декабря достигли 350 км. Затруднения на дорогах связаны с продолжающейся забастовкой работников транспортной системы, которые не согласны с планами правительства относительно пенсионной реформы.
В Париже полностью закрыты десять линий метрополитена, наземный общественный транспорт работает с перебоями, отмечает Le Parisien.
Как писал NEWS.ru, из-за общенациональной забастовки в европейской стране авиакомпания «Аэрофлот» отменила все намеченные на 10 декабря вылеты во французскую столицу и обратно. Пассажиры смогут попасть в Париж последующими рейсами, которые будут выполнены на воздушных судах повышенной вместимости.
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Теги:
Европа , В мире , Аэрофлот , Le Parisien
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