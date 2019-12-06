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Франция заявила о солидарности с Германией по высылке российских дипломатов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 27 минут назад
Франция объединилась с Германией против России
Фото: РИА Новости
Елисейский дворец заявил, что понимает решение Берлина о выдворении российских дипломатов, сообщает агентство France-Presse.
«Мы приняли к сведению решение Германии, мы его понимаем, мы солидарны с Германией», — сказано в заявлении Елисейского дворца, передает РИА «Новости».
В среду МИД Германии объявил двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили. МИД пригрозил комплексом ответных мер на высылку российских дипломатов.
Газета ВЗГЛЯД писала, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.
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Теги:
Европа , В мире , Кавказ , МИД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , France-Presse , Германия , Франция
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