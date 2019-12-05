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Меркель не встала во время исполнения гимна Казахстана 

Рамблер + ещё 2 16 минут назад
Меркель не встала во время исполнения гимна Казахстана
Фото: globallookpress.com
Канцлер Германии Ангела Меркель сидя слушала гимн Казахстана во время визита президента страны Касыма-Жомарта Токаева в Берлин. Видеозапись опубликована на сайте «Sputnik Казахстан».
Авторы ролика предположили, что это связано со случавшимися с Меркель ранее приступами дрожи.
Касым-Жомарт Токаев также прослушал гимн своей страны сидя.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в июне-июле Ангела Меркель трижды перенесла приступы сильного тремора на публике. Первый приступ случился 18 июня во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда она объяснила свое состояние обезвоживанием. Затем приступы повторились еще дважды: 27 июня на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и 10 июля на переговорах с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Европа , В мире , Франк-Вальтер Штайнмайер , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Германия
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