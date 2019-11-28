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Политика

Экс-президент Польши Лех Валенса попал в больницу 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Бывшего президента Польши госпитализировали
Фото: РИА Новости
Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши (1990-1995) Лех Валенса попал в больницу. Об этом он сообщил в четверг на своей странице в Facebook.
"И снова в больнице", — написал Валенса, опубликовав фотографию на больничной койке.
О госпитализации политика информировал также в Twitter один из сотрудников его команды Мирослав Щерба. "Я хотел бы сообщить вам, что бывший президент Лех Валенса находится на обследовании в больнице. Врачи решат, останется ли он там дольше", — написал он.
В 2017 году Валенса уже был госпитализирован в Гданьске из-за проблем с системой кровообращения. Тогда он попал в отделение кардиологии. В 2018 году экс-президент проходил комплексное обследование.
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Теги:
Европа , В мире , Польша
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