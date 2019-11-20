Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Происшествия
Путин назвал причину распада СССР
Путин назвал причину распада СССР
Политика
На Украине захотели "вжарить" по России
На Украине захотели "вжарить" по России
В мире
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика

Франция предложила ужесточить процесс вступления в ЕС 

News.ru 1 час назад
Евросоюз охладит пыл Украины и Балкан
Фото: Norbert Scanella/imago-images.de/Global Look Press
Франция представила проект реформирования процедуры вступления в Европейский союз. В нём предлагается разделить процесс на семь последовательных стадий с возможностью прекратить переговоры о принятии нового члена в любой момент. Часть европейских дипломатов назвала реформу попыткой Парижа полностью заблокировать дальнейшее расширение ЕС. Прежде всего это коснётся ближайших кандидатов на вступление в союз: Северной Македонии, Албании, Сербии и Черногории, но затронет и Украину, которая тоже не оставляет надежд попасть в общий европейский дом.
Противники французского предложения обращают внимание, что оно вынесло на первую стадию процесса вступления в ЕС самые сложные и субъективные вопросы: верховенство закона, права человека и безопасность. Претензии по этим статьям есть даже к текущим членам Евросоюза, например, к Венгрии и Польше, которые регулярно получают «выговор» за наступление на свободу СМИ и независимость судов. В случае Украины и балканских стран переговоры могут застопориться на первой же стадии, так как многие из этих государств имеют нерешённые конфликты и территориальные споры, не говоря уже о разгуле коррупции.
Критики подчёркивают, что украинские антикоррупционные реформы не оставили никого за решёткой, а также выражают обеспокоенность связями администрации Зеленского с печально известными украинскими олигархами, — говорится в статье The Atlantic, озаглавленной «Европа разочаровалась в Украине?». — Учитывая эту критику и отсутствие прогресса на востоке (в Донбассе — News.ru), некоторые европейские лидеры, судя по всему, хотят изменить подход к Украине.
Ранее Франция, заручившись поддержкой Дании и Нидерландов, заблокировала начало переговоров с Северной Македонией и Албанией о включении их в Евросоюз. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, Брюссель должен сосредоточиться на качественном углублении интеграции, а не тратить бесконечные ресурсы на адаптацию стран, всё ещё страдающих от коррупции и высокого уровня преступности. Поэтому сторонники расширения ЕС посчитали, что предложения французской стороны — это не реформа, а попытка положить конец укрупнению союза.
Всё это не может замаскировать того факта, что французские предложения имеют в основе не реформирование процесса принятия новых стран, а прекращение расширения союза, — поделился в разговоре с Politico европейский дипломат. — Они — отравленный кубок для таких стран, как Северная Македония, которые многое сделали для того, чтобы отвечать строгим требованиям ЕС и начать переговоры о вступлении.
Другие дипломаты констатируют, что процесс расширения ЕС и без того увяз в бесконечных переговорах, а Франция только признала очевидное. По сообщению DW, Берлин и Париж вскоре могут предложить Балканам промежуточный вариант сотрудничества с Евросоюзом: доступ к единому рынку без членства в союзе. Эта модель названа «норвежской», потому что именно по такой схеме с ЕС взаимодействуют Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Это позволяет им торговать в Европе без пошлин и защищает интересы европейских инвесторов в этих странах. Включены похожие предложения и в проект реформы, предложенный Францией. В нём в частности подчёркивается, что страна не обязательно должна завершить процесс вступления в ЕС для того, чтобы ей открылись определённые преимущества членов союза.
Завершение переговоров по вопросам, соответствующим каждому из этапов, откроет возможность участвовать в программах ЕС, быть вовлечёнными в определённые секторальные стратегии и, где применимо, получать выгоду от определённого целевого финансирования, — говорится в документе.
Некоторые аналитики высказывали предположение, что непринятые в ЕС балканские страны разочаруются в этой инициативе и переметнутся на сторону России. Однако на данный момент они не изменили своей позиции. Так, 10 ноября премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что вступление в ЕС — это единственная альтернатива для его страны. Президент Сербии Александр Вучич ранее делал аналогичные заявления, подчеркивая, что для Белграда это стратегическая цель.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
News.ru: последние новости
Правительство Британии намерено повысить медицинский налог для иностранцев Правительство Британии намерено повысить медицинский налог для иностранцев Кот будет избираться в парламент Великобритании Кот будет избираться в парламент Великобритании Лейбористы пообещали провести референдум по Brexit при условии победы Лейбористы пообещали провести референдум по Brexit при условии победы
Комментарии1 
Теги:
Европа , Политика , Статьи , Украина , Александр Вучич , ЕС , Албания , Венгрия , Польша , Сербия , Франция , Черногория
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу 36
Путин назвал причину распада СССР
Путин назвал причину распада СССР 4
На Украине захотели «вжарить» по России
На Украине захотели «вжарить» по России 104
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 10
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске 48
Новости партнеров
Видео
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
00:32
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
Шоу-бизнес Происшествия
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
00:57
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Армия В мире
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
На Украине захотели «вжарить» по России
00:44
На Украине захотели «вжарить» по России
В мире Политика
Просадка плиты: почему россияне сварились в кипятке
00:40
Просадка плиты: почему россияне сварились в кипятке
Происшествия
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
01:32
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Происшествия
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение