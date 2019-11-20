Евросоюз охладит пыл Украины и Балкан

Франция предложила ужесточить процесс вступления в ЕС

Сербии и Франция представила проект реформирования процедуры вступления в Европейский союз . В нём предлагается разделить процесс на семь последовательных стадий с возможностью прекратить переговоры о принятии нового члена в любой момент. Часть европейских дипломатов назвала реформу попыткой Парижа полностью заблокировать дальнейшее расширение ЕС. Прежде всего это коснётся ближайших кандидатов на вступление в союз: Северной Македонии, Албании Черногории , но затронет и Украину , которая тоже не оставляет надежд попасть в общий европейский дом.

Противники французского предложения обращают внимание, что оно вынесло на первую стадию процесса вступления в ЕС самые сложные и субъективные вопросы: верховенство закона, права человека и безопасность. Претензии по этим статьям есть даже к текущим членам Евросоюза, например, к Венгрии Польше , которые регулярно получают «выговор» за наступление на свободу СМИ и независимость судов. В случае Украины и балканских стран переговоры могут застопориться на первой же стадии, так как многие из этих государств имеют нерешённые конфликты и территориальные споры, не говоря уже о разгуле коррупции.

Критики подчёркивают, что украинские антикоррупционные реформы не оставили никого за решёткой, а также выражают обеспокоенность связями администрации Зеленского с печально известными украинскими олигархами, — говорится в статье The Atlantic, озаглавленной «Европа разочаровалась в Украине?». — Учитывая эту критику и отсутствие прогресса на востоке (в Донбассе — News.ru), некоторые европейские лидеры, судя по всему, хотят изменить подход к Украине.

Ранее Франция, заручившись поддержкой Дании и Нидерландов, заблокировала начало переговоров с Северной Македонией и Албанией о включении их в Евросоюз. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, Брюссель должен сосредоточиться на качественном углублении интеграции, а не тратить бесконечные ресурсы на адаптацию стран, всё ещё страдающих от коррупции и высокого уровня преступности. Поэтому сторонники расширения ЕС посчитали, что предложения французской стороны — это не реформа, а попытка положить конец укрупнению союза.

Всё это не может замаскировать того факта, что французские предложения имеют в основе не реформирование процесса принятия новых стран, а прекращение расширения союза, — поделился в разговоре с Politico европейский дипломат. — Они — отравленный кубок для таких стран, как Северная Македония, которые многое сделали для того, чтобы отвечать строгим требованиям ЕС и начать переговоры о вступлении.

Другие дипломаты констатируют, что процесс расширения ЕС и без того увяз в бесконечных переговорах, а Франция только признала очевидное. По сообщению DW, Берлин и Париж вскоре могут предложить Балканам промежуточный вариант сотрудничества с Евросоюзом: доступ к единому рынку без членства в союзе. Эта модель названа «норвежской», потому что именно по такой схеме с ЕС взаимодействуют Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Это позволяет им торговать в Европе без пошлин и защищает интересы европейских инвесторов в этих странах. Включены похожие предложения и в проект реформы, предложенный Францией. В нём в частности подчёркивается, что страна не обязательно должна завершить процесс вступления в ЕС для того, чтобы ей открылись определённые преимущества членов союза.

Завершение переговоров по вопросам, соответствующим каждому из этапов, откроет возможность участвовать в программах ЕС, быть вовлечёнными в определённые секторальные стратегии и, где применимо, получать выгоду от определённого целевого финансирования, — говорится в документе.