МИД России призвал готовиться к новым санкциям

«Есть вариант, что будут какие-то ужесточения санкций, к этому тоже надо быть готовым. (…) В палате общин открыто обсуждается возможность введения в будущем дополнительных национальных санкций в отношении российских компаний», — сказал дипломат. Он добавил, что такая риторика вызывает у Москвы недоумение.

28 октября Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года. Это решение поддержали все 27 стран объединения. Перед этим британский парламент отказался рассматривать в срочном порядке график выхода, а еще ранее депутаты проголосовали за то, чтобы запросить у Евросоюза новую отсрочку.

В июне Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России из-за событий на Украине. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. В Москве подчеркивают, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия.