Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россию заподозрили в отработке ракетного удара по Одессе
Россию заподозрили в отработке ракетного удара по Одессе
Армия
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посла России вызвали в МИД Чехии
Политика
«Крым, вернись, мы тебя продадим»
«Крым, вернись, мы тебя продадим»
Украина
Экс-звезду «Дома-2» затравили за «голое» фото с ребенком
Экс-звезду «Дома-2» затравили за «голое» фото с ребенком
Шоу-бизнес

В Германии начался «тюремный кризис» 

Российская Газета 1 час назад
В Германии начался «тюремный кризис»
Фото: Reuters
Еще немного, и преступников в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия будет в буквальном смысле некуда сажать. Об этом сообщает газета Die Welt. С похожими проблемами столкнулись многие исправительные учреждения и в других регионах Германии. Как отмечают СМИ, тюрьмы во многом переполнены из-за большой доли заключенных с иностранным гражданством.
Центральная тюрьма для рецидивистов и других особо опасных нарушителей закона в городке Верл открылась всего три года назад, но свободных мест в ней почти не осталось. Так, из 138 комнат (их тут называют не камерами, а именно комнатами в силу весьма комфортабельных условий содержания) не заняты лишь пять, при этом десять осужденных уже ждут очереди на "заселение". Если так пойдет и дальше, то в 2020 году тюремной администрации придется отправлять своих "клиентов" в пенитенциарные заведения в соседних землях. Пять мест уже "зарезервировано" в тюрьме города Диц земли Рейнланд-Пфальц. К слову, подобная практика "аренды койко-места" в день обходится властям примерно в 200 евро.
Ранее немецкие СМИ сообщали о переполненных тюрьмах Гамбурга: шесть исправительных заведений вольного ганзейского города заняты на 93 процента. Особенно тяжелая ситуация сложилась в мужском СИЗО, где на 465 мест уже приходится 508 арестантов. При этом доля иностранцев среди заключенных составляет от 42 (в так называемых "социально-терапевтических отделениях") до 76 процентов (непосредственно за решеткой). Примерно четверть "сидельцев" родом из Восточной Европы, двенадцать процентов — из Турции и Африки, три процента — афганцы, два процента — иранцы и по одному проценту — из Ирака и Сирии. Не удивительно, что большинство не владеет немецким или говорит на нем очень плохо. "Это значительно снижает их шансы на успешную социализию и возвращение в социум", — признают специалисты. Дошло до того, что немецкое правительство задумалось о тюремных курсах немецкого и других образовательных программах. Многие арестанты не способны выучить немецкий язык хотя бы потому, что у себя на родине даже не закончили школу, отмечает эксперт по вопросам юстиции Ричард Зеельмекер. Правда, кадров для реализации этих гуманистических планов не хватает. В том же Гамбурге на две тысячи заключенных приходится всего 1000 сотрудников, которые уже переработали 70 тысяч часов сверхурочно. А трудятся они в условиях невысоких зарплат и повышенной опасности. "Все это рано или поздно может закончиться настоящей катастрофой", — заключает Die Welt.
Многие арестанты не способны выучить немецкий язык потому, что у себя на родине даже не закончили школу

Между тем

Правительство Германии приняло законопроект, ужесточающий наказание за любительскую фото— и видеосъемку жертв ДТП и других катастроф, а также за распространение кадров с погибшими людьми в социальных сетях. Отныне нарушителям будет грозить уголовное наказание вплоть до двух лет тюрьмы. Прежде максимум, чего могли добиться родственники жертв, — это удаление снимков из публичного пространства. Как передает Die Welt, закон направлен против "праздных зевак", которые, оказавшись на месте происшествий со смертельным исходом, достают телефон и начинают фотографировать не только сцену трагедии, но и самих жертв.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Российская Газета: последние новости
Политическая система Великобритании расшатана "брекзитом" как никогда Политическая система Великобритании расшатана "брекзитом" как никогда Депутат бундестага рассказал об ущербе для ФРГ от антироссийских санкций Депутат бундестага рассказал об ущербе для ФРГ от антироссийских санкций 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена - самый известный символ времен "холодной войны" 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена - самый известный символ времен "холодной войны"
Комментарии 
Теги:
Европа , В мире , ФСИН , Die Welt , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию заподозрили в отработке ракетного удара по Одессе
Россию заподозрили в отработке ракетного удара по Одессе 1
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посла России вызвали в МИД Чехии 7
«Крым, вернись, мы тебя продадим»
«Крым, вернись, мы тебя продадим» 73
Экс-звезду «Дома-2» затравили за «голое» фото с ребенком
Экс-звезду «Дома-2» затравили за «голое» фото с ребенком 13
Решена судьба историка-расчленителя
Решена судьба историка-расчленителя 68
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение