В Германии начался «тюремный кризис»

Еще немного, и преступников в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия будет в буквальном смысле некуда сажать. Об этом сообщает газета Die Welt. С похожими проблемами столкнулись многие исправительные учреждения и в других регионах Германии . Как отмечают СМИ, тюрьмы во многом переполнены из-за большой доли заключенных с иностранным гражданством.

Центральная тюрьма для рецидивистов и других особо опасных нарушителей закона в городке Верл открылась всего три года назад, но свободных мест в ней почти не осталось. Так, из 138 комнат (их тут называют не камерами, а именно комнатами в силу весьма комфортабельных условий содержания) не заняты лишь пять, при этом десять осужденных уже ждут очереди на "заселение". Если так пойдет и дальше, то в 2020 году тюремной администрации придется отправлять своих "клиентов" в пенитенциарные заведения в соседних землях. Пять мест уже "зарезервировано" в тюрьме города Диц земли Рейнланд-Пфальц. К слову, подобная практика "аренды койко-места" в день обходится властям примерно в 200 евро.

Ранее немецкие СМИ сообщали о переполненных тюрьмах Гамбурга: шесть исправительных заведений вольного ганзейского города заняты на 93 процента. Особенно тяжелая ситуация сложилась в мужском СИЗО , где на 465 мест уже приходится 508 арестантов. При этом доля иностранцев среди заключенных составляет от 42 (в так называемых "социально-терапевтических отделениях") до 76 процентов (непосредственно за решеткой). Примерно четверть "сидельцев" родом из Восточной Европы, двенадцать процентов — из Турции и Африки, три процента — афганцы, два процента — иранцы и по одному проценту — из Ирака и Сирии. Не удивительно, что большинство не владеет немецким или говорит на нем очень плохо. "Это значительно снижает их шансы на успешную социализию и возвращение в социум", — признают специалисты. Дошло до того, что немецкое правительство задумалось о тюремных курсах немецкого и других образовательных программах. Многие арестанты не способны выучить немецкий язык хотя бы потому, что у себя на родине даже не закончили школу, отмечает эксперт по вопросам юстиции Ричард Зеельмекер. Правда, кадров для реализации этих гуманистических планов не хватает. В том же Гамбурге на две тысячи заключенных приходится всего 1000 сотрудников, которые уже переработали 70 тысяч часов сверхурочно. А трудятся они в условиях невысоких зарплат и повышенной опасности. "Все это рано или поздно может закончиться настоящей катастрофой", — заключает Die Welt.

Многие арестанты не способны выучить немецкий язык потому, что у себя на родине даже не закончили школу

Между тем

Правительство Германии приняло законопроект, ужесточающий наказание за любительскую фото— и видеосъемку жертв ДТП и других катастроф, а также за распространение кадров с погибшими людьми в социальных сетях. Отныне нарушителям будет грозить уголовное наказание вплоть до двух лет тюрьмы. Прежде максимум, чего могли добиться родственники жертв, — это удаление снимков из публичного пространства. Как передает Die Welt, закон направлен против "праздных зевак", которые, оказавшись на месте происшествий со смертельным исходом, достают телефон и начинают фотографировать не только сцену трагедии, но и самих жертв.