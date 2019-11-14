Еврокомиссия начала расследование против Британии 

Еврокомиссия начала расследование в отношении Великобритании в связи с тем, что Соединённое Королевство не выдвинуло кандидата на пост еврокомиссара в новый состав ЕК. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
Как отмечается, в соответствии с законодательством ЕК направила Лондону письмо с официальным уведомлением о том, что он «нарушил свои договорные обязательства перед ЕС, не предложив кандидатуру на пост еврокомиссара».
Власти Великобритании должны предоставить ответ не позднее пятницы, 22 ноября.
Ранее в ЕК заявили, что Британия должна сама решать проблемные моменты с брекситом.