Бундестаг принял законопроект о поправках по «Северному потоку-2»

Немецкий бундестаг принял законопроект, включающий Газовую директиву ЕС в национальное законодательство и регулирующий применение поправок к ней, под которые попадает российский «Северный поток-2». При этом решение было принято простым большинством голосов, а не в ходе поименного голосования, как предполагалось.

Согласно принятому законопроекту, действие правил директивы временно (на срок не более 20 лет) не распространяется на часть трубопроводов, проходящих по территории Германии, которые были построены до 23 мая 2019 года. Помимо этого, документ не распространяется и на те трубопроводы, чьи первые точки соединения с сетью страны ЕС находятся в Германии. Чтобы сработало исключение, для этого должны быть объективные основания вроде амортизации сделанных инвестиций или вопросов надежности снабжения, а также гарантия, что это не повредит конкуренции и безопасности энергоснабжения ЕС.

Так что новые меры будут применимы лишь к тому участку «Северного потока-2», который проходит через территориальные воды ФРГ, то есть к последним его 12 морским милям. Контроль над исполнением предписаний будет осуществлять Федеральное сетевое агентство.