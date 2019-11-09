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Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании
Фото: Dinendra Haria globallookpress
В последний раз Moody’s пересматривало суверенный рейтинг Соединенного Королевства в сентябре 2017 года: тогда показатель был понижен на одну ступень в ожидании Brexit.
Международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Великобритании: показатель снизился со стабильного до негативного. Таким образом, был подтвержден долгосрочный рейтинг эмитента на уровне «Аа2».
Как уточняется в сообщении агентства, причиной для пересмотра прогноза стало ослабление британских институтов, что произошло в связи с масштабными политическими проблемами, с которыми они пытаются справиться. Сюда же относятся проблемы бюджетной политики.
Кроме того, в агентстве подчеркнули, что экономическая и фискальная мощь Великобритании, скорее всего, в будущем станет «более слабой и восприимчивой к шокам, чем предполагалось ранее».
В последний раз Moody’s пересматривало суверенный рейтинг Соединенного Королевства в сентябре 2017 года. Тогда показатель был понижен на одну ступень с «Аа1» до «Аа2» в ожидании Brexit, сообщает РИА Новости.
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Теги:
Европа , В мире , Brexit , РИА Новости , Великобритания
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