Лидеры США и Великобритании обсудили торговлю после Brexit

Как отметил представитель Белого дома Джадд Дир, лидеры двух стран вновь подтвердили решимость укреплять торговые отношения. Также глава американской администрации подчеркнул необходимость для стран-членов НАТО больше инвестировать в их оборону, передает ТАСС.

В свою очередь, в канцелярии премьер-министра Великобритании проинформировали, что Борис Джонсон в ходе разговора призвал Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей, а также отменить тарифы на британские товары, в том числе, на шотландский виски.