Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидеры США и Великобритании обсудили торговлю после Brexit 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Лидеры США и Великобритании обсудили торговлю после Brexit
Фото: www.vesti.ru
В ходе телефонного разговора с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном президент США Дональд Трамп обсудил с ним процесс заключения соглашения о свободной торговле после выхода Великобритании из Евросоюза.
Как отметил представитель Белого дома Джадд Дир, лидеры двух стран вновь подтвердили решимость укреплять торговые отношения. Также глава американской администрации подчеркнул необходимость для стран-членов НАТО больше инвестировать в их оборону, передает ТАСС.
В свою очередь, в канцелярии премьер-министра Великобритании проинформировали, что Борис Джонсон в ходе разговора призвал Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей, а также отменить тарифы на британские товары, в том числе, на шотландский виски.
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
Вести.Ru: последние новости
Эта музыка будет вечной: Борис Джонсон вновь изменил свое мнение по Brexit Эта музыка будет вечной: Борис Джонсон вновь изменил свое мнение по Brexit Маас назвал объединение Германии подарком Европы Маас назвал объединение Германии подарком Европы Меркель освистали в прямом эфире Меркель освистали в прямом эфире 
Теги:
Европа , В мире , США , Борис Джонсон , Дональд Трамп , ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшная бойня в Забайкалье: Появились новые догадки
Страшная бойня в Забайкалье: Появились новые догадки 17
Должны признать: В США сделали заявление по Крыму
Должны признать: В США сделали заявление по Крыму 63
У Сербии не нашлось денег на С-400
У Сербии не нашлось денег на С-400 44
Генерал РФ поделился спецификой войн будущего
Генерал РФ поделился спецификой войн будущего 2
Работа в толк: На что пойдут в РФ ради четырехдневки
Работа в толк: На что пойдут в РФ ради четырехдневки 12
Видео
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС Сибирь
06:06
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС Сибирь
Шоу-бизнес
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
00:44
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
Общество Конфликты
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
01:04
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Происшествия
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
12:18
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
Европа В мире
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
00:11
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
Политика Образование
Богомолов возмутил РПЦ
02:01
Богомолов возмутил РПЦ
Общество
Турция атаковала Сирию
03:10
Турция атаковала Сирию
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение