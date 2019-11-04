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Доклад о «российской угрозе» заблокирован правительством Великобритании 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Доклад о «российской угрозе» заблокирован в Великобритании
Фото: Reuters
Правительство Великобритании заблокировало сроком минимум на месяц публикацию доклада об угрозе со стороны России британской демократии, сообщает Guardian.
Документ, подготовленный парламентским комитетом по разведке и безопасности, содержит информацию о возможном вмешательстве России в досрочные выборы, которые пройдут 12 декабря.
В правительстве подтвердили, что публикация 50-страничного доклада не будет разрешена до роспуска парламента. Таким образом, доступ к документу будет открыт не раньше срока выборов.
Британское правительство обосновывает свое решение необходимостью тщательного согласования публикации. Уточняется, что эта процедура может длиться до шести недель.
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Теги:
Европа , В мире , The Guardian , Великобритания
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