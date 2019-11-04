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Эксперты назвали самые опасные страны Европейского союза 

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Евростат назвал Бельгию самым опасным государством Европейского союза из-за большого количества правонарушений.
Согласно данным ведомства, с 2011 по 2017 год количество ограблений в ЕС сократилось на 24% и составило 396 тысяч случаев. При этом число нападений в Европе только в 2017 году превысило 1,1 млн Чаще всего правонарушения совершались в Бельгии, Франции и Испании. Кроме того, в список попали Великобритания и Португалия.
Самыми безопасными странами оказались Словакия, Венгрия, Румыния, Эстония и Чехия.
При этом убийства чаще всего совершались в Латвии, Литве и на Мальте.
Ранее News.ru писал о том, что специалисты из университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, в каких странах мира можно будет спастись в случае апокалипсиса. Так, самыми безопасными оказались Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Кроме того, высокие шансы спастись имеют жители Японии, Кубы, Фиджи, Ямайки и Барбадоса.
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Комментарии29 
Теги:
Европа , Видео , В мире , ЕС , Бельгия
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