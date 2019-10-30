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Греческий богослов обвинил архиепископа в предательстве из-за Украины 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Архиепископа Греции обвинили в предательстве
Фото: РИА Новости
Греческий богослов Николаос Саввопулос назвал предательством признание так называемой Православной церкви Украины со стороны архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.
Так он прокомментировал "мирную грамоту" — письмо с поздравлениями, которое архиепископ Иероним направил накануне "митрополиту" Епифанию Думенко, что стало официальным признанием ПЦУ.
"Мы наблюдаем расширение предательства и раскола. Раскола, который сделал Иероним. Он думает, что он выражает мнение прихожан и священников, но он решил сам. Я разговариваю со священниками, которые чувствуют себя преданными всем этим", — сказал Саввопулос РИА Новости.
По его словам, с этим письмом Элладская церковь стала первой, официально признавшей "автокефалию" Украины.
"Он первый предстоятель, который признает раскольническую церковь. Никто другой не признал ее", — добавил профессор.
Саввопулос согласился с позицией отдела внешних сношений канонической Украинской православной церкви. "Я согласен с мнением митрополита Онуфрия, что греческая церковь ударила ножом в спину. Мы идем к расколу серьезному и ужасному", — считает богослов.
Он подчеркнул, что многие священники воспротивятся решению архиепископа. "Мы ожидаем массового и существенного ответа на решение Иеронима. Епифаний был отлучен от церкви и не имеет рукоположения, поэтому он теряет крещение. Это была большая ошибка Иеронима", — заключил Саввопулос.

Новая раскольническая церковь

Так называемая Православная церковь Украины создана в декабре 2018 года по инициативе президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических структур. Ее главой стал представитель раскольнического "Киевского патриархата" Епифаний Думенко.
В январе эта новая раскольническая структура получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии — церковный документ, якобы легализующий ее независимое существование в православном мире. Однако фактически ПЦУ оказалась полностью зависимой от Константинополя.
Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.
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Теги:
Европа , В мире , Петр Порошенко , РПЦ , РИА Новости , Греция
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