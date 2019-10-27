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Bloomberg заявил о неспособности России заменить Евросоюз для Сербии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Bloomberg заявил о неспособности России заменить Евросоюз для Сербии
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Хотя премьер Сербии Ана Брнабич подписала соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский утверждает, что это «экономически неважно» для обеих сторон, так как ЕАЭС не сможет заменить ЕС.
Он считает, что Запад для Балкан — единственный вариант, так как Россия может предложить региону гораздо меньше, чем Турция или Китай, не считая самого ЕС. В связи с этим европейские лидеры не станут слишком сильно беспокоиться по поводу отдаления Сербии, передает RT.
Бершидский назвал «туманной» экономическую основу соглашения Сербии с ЕАЭС, тем более что у Белграда уже есть договоры о свободной торговле с Россией, Казахстаном и Белоруссией. Зона теперь расширилась только на Армению и Киргизию, хотя ни одна из этих стран не входит даже в 50 главных торговых партнеров Сербии. Даже для России Сербия составляет 0,3% общей внешней торговли.
Автор указывает, что выбор между ЕАЭС и ассоциацией с ЕС стоял в 2013 году перед Украиной.
В то же время соглашение Сербии называется «актом тихого протеста», так как это не партнер ЕС. Более того, Евросоюз неоднократно предупреждал, что Белград сворачивает с европейской дороги. А для вступления в ЕС Сербии придется разорвать все соглашения о свободной торговле, и это хорошо понимают и в Белграде, и в Москве. Сербия «заигрывает» с Россией, чтобы показать, что у нее есть альтернативный путь, считает Бершидский.
Однако «никто не может потягаться с ЕС по общей экономической мощи», уверен автор статьи.
Судя по данным опросов, только 17,6% сербов хотели бы войти в ЕАЭС, тогда как 47,6% — за членство в ЕС, а 34,8% — за полный нейтралитет.
«ЕС не стоит слишком сильно волноваться, а Кремлю не следует слишком радоваться: дорога Сербии ведет в ЕС, пусть даже, как и в случае со многими другими недавними членами, движение идет мучительно медленно», — делает вывод обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.
В сентябре западные СМИ писали, что Сербия планирует вступить в Евразийское экономическое сообщество несмотря на негативную реакцию Евросоюза, к которому страна также хочет присоединиться.
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Теги:
Европа , Леонид Бершидский , Ана Брнабич , ЕС , ЕАЭС , Bloomberg , Китай , Сербия , Турция
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