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Юнкер обвинил Джонсона во лжи о ЕС во время референдума по брекситу 

RT на русском 52 минуты назад
Юнкер обвинил Джонсона во лжи
Фото: Reuters
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер рассказал, что британский премьер-министр Борис Джонсон распространял ложь во время референдума по брекситу.
Как заявил Юнкер, теперь он сожалеет о том, что не вмешался и не разоблачил «брехню, которую распространял Джонсон и другие».
По его словам, те, кто агитировал за выход Британии из ЕС «рассказывали людям то, что не имеет ничего общего с нашей повседневной реальностью».
«Я должен был вмешаться, потому что никто не отрицал и не оспаривал ложь, которую распространяли Борис Джонсон и другие», — цитирует Юнкера Evening Standard.
Ранее стало известно, что Джонсон «приостановит» рассмотрение парламентом законопроекта о выходе Британии из Евросоюза и проконсультируется с ЕС относительно продления процесса брексита.
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН последствия возможной отсрочки по брекситу.
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Теги:
Европа , В мире , Жан-Клод Юнкер , Борис Джонсон , ЕС , Еврокомиссия
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