В обмен на Brexit: Джонсон пообещал оппозиции выборы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил письмо лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину с предложением поддержать выход из Евросоюза со сделкой, если ЕС отложит дату Brexit, планируемого пока на 31 октября.

Если дата выхода из ЕС будет перенесена, то Джонсон, по его словам, будет ходатайствовать перед Палатой общин проголосовать по вопросу о проведении внеочередных выборов в парламент 12 декабря, передает ТАСС.

«Я обратился к Джереми Корбину: этот состав парламента должен осуществить Brexit сейчас, или уже новый парламент будет заниматься Brexit, чтобы страна могла двигаться дальше», — написал британский премьер в Twitter.

Со своей стороны лидер Палаты общин и член британского кабмина Джейкоб Рис-Могг уже заявил, что правительство страны в понедельник, 28 октября, вынесет на рассмотрение Палаты общин вопрос о проведении досрочных выборов в парламент, передает НСН.

Позднее стало известно, что послы 27 стран ЕС стран в Брюсселе в ходе непротокольной встречи поддержали перенос Brexit на более поздний срок, однако официального сообщения об этом нет, передает ФАН.

Глава Евросовета Дональд Туск также высказался о согласовании идеи отсрочки Brexit до 31 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что рекомендует всем 27 странам Евросоюза согласиться на перенос даты выхода Великобритании из ЕС.

Глава Евросовета отметил, что причиной этому стало решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановлении ратификации Brexit. Кроме того, политик выразил опасения по проведению Brexit без сделки.

«Я буду рекомендовать 27 странам ЕС принять запрос Соединенного Королевства об отсрочке», — добавил европолитик.

Двумя днями ранее Джонсон был вынужден приостановить рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте. Это произошло после того, как парламентарии отказались от рассмотрения документа в трехдневный срок.

Первоначально депутаты поддержали во втором чтении новый законопроект по Brexit, что можно назвать первой и единственной победой Джонсона в парламенте на должности премьера. За соглашение выступили 329 человек, против проголосовали 299.

Тем не менее в ходе голосования по принятию законопроекта в трехдневный срок депутаты выбрали рискнуть самим законопроектом, выступив против.

При этом Джонсон до этого предупредил, что, в случае отклонения его трехдневного графика законопроект будет снят с рассмотрения, а это грозит выходом Великобритании из Евросоюза без сделки в изначальный срок — 31 октября.

Он отметил, что разочарован результатами голосования палаты общин. По мнению премьера, правительство должно идти «по единственно разумному пути» и усилить подготовку к выходу без соглашения 31 октября.

«Я должен выразить разочарование в связи с тем, что палата общин проголосовала за отсрочку, а не за график, который бы гарантировал, что Великобритания покинет ЕС 31 декабря с соглашением. Сейчас мы опять в неопределенности», — сказал он.

Джонсон также заявил, что выступает против продления срока по Brexit и поставит об этом в известность лидеров Евросоюза.

Мэр Лондона и член оппозиционной Лейбористской партии Садик Хан обратился к парламентариям с просьбой не поддерживать Brexit. Об этом он написал в своем Twitter.

Он призвал проголосовать против «ужасной сделки» по Brexit, которую предложил Борис Джонсон. Хан считает, что это обновленное соглашение является «катастрофическим».

По мнению главы британской столицы, из-за сделки по Brexit Британию ждет кризис и речь идет о процветании Соединенного Королевства и его экономике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также оценила принятие парламентом Великобритании поправки, обязывающей Бориса Джонсона просить отсрочку Brexit. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее мнению, то, что в Британии четвертый год не могут реализовать итоги общенационального референдума, является нарушением гражданских прав проголосовавших за выход из ЕС.

«Но когда империя задумывалась о таких пустяках? Тем более есть возможность ослабить позиции европейских партнеров, измотав их отсутствием понимания перспективы и стратегического планирования», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Стоит отметить, что, даже в случае заключения соглашения, британская экономика все равно будет тормозить под давлением Brexit, отмечают опрошенные «Газетой. Ru» аналитики. Так, в 2020 году Королевство рискует недосчитаться 1,5-1,8% ВВП, прогнозирует старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Киф Бойфилд.