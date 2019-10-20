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Марин Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО 

News.ru 3 часа назад
Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО
Фото: Norbert Scanella/www.imago-images.de/Global Look Press
По её словам, Анкара нарушила критерии пребывания в Альянсе, начав военную операцию в Сирии.
Необходимо приостановить её участие в Альянсе, — заявила политик в эфире радиостанции «Эр-тэ-эль».
Она также предложила прекратить выплачивать Турции средства, которые ей полагались в рамках программы помощи кандидатам на вступление в ЕС. Объём этих выплат на период с 2021 по 2027 год должен был составить 6 млрд евро.
Турция с 9 октября проводит в САР военную операцию «Источник мира». Своих курдских противников в регионе Анкара называет «террористами» и заявляет о желании создать буферную зону безопасности, куда можно будет направить сирийских беженцев.
Как ранее писал News.ru, Турция заявила, что продолжит наступление в том случае, если курды не покинут зону безопасности. Анкара дала им на выход не более пяти дней.
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Европа , В мире , Марин Ле Пен , ЕС , НАТО , Анкара , Сирия , Турция
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