Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО

Необходимо приостановить её участие в Альянсе, — заявила политик в эфире радиостанции «Эр-тэ-эль».
Она также предложила прекратить выплачивать Турции средства, которые ей полагались в рамках программы помощи кандидатам на вступление в ЕС. Объём этих выплат на период с 2021 по 2027 год должен был составить 6 млрд евро.
Турция с 9 октября проводит в САР военную операцию «Источник мира». Своих курдских противников в регионе Анкара называет «террористами» и заявляет о желании создать буферную зону безопасности, куда можно будет направить сирийских беженцев.
Как ранее писал News.ru, Турция заявила, что продолжит наступление в том случае, если курды не покинут зону безопасности. Анкара дала им на выход не более пяти дней.