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Эрдоган запугал одну из стран ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Эрдоган запугал одну из стран ЕС
Фото: РИА Новости
ЕС должен прекратить нападки на Турцию, иначе Европе грозит новый виток миграционного кризиса, заявил глава правительства Болгарии Бойко Борисов.
Он заявил, что намерен «настаивать» на этом в ходе заседании Совета ЕС. Борисов подчеркнул, что «Брюссель далеко, а турецкая граница здесь рядом».
«Там находятся около 4 млн беженцев», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.
Борисов отметил, что сейчас действует соглашение Болгарии и Турции о недопуске мигрантов через границу, которое «турецкие власти выполняют абсолютно корректно». Болгария «имеет на границе нулевой миграционный натиск».
«Дипломатия, прекращение военных действий, регулирование событий в Сирии — это решение проблемы», — сказал премьер, добавив, что «ни ограды, ни армия, ничто не сможет спасти», если Турция откроет границы для мигрантов.
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Европа , Ближний Восток , В мире , ЕС , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Болгария , Брюссель , Турция
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