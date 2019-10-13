Эрдоган запугал одну из стран ЕС

ЕС должен прекратить нападки на Турцию , иначе Европе грозит новый виток миграционного кризиса, заявил глава правительства Болгарии Бойко Борисов.

Он заявил, что намерен «настаивать» на этом в ходе заседании Совета ЕС . Борисов подчеркнул, что « Брюссель далеко, а турецкая граница здесь рядом».

«Там находятся около 4 млн беженцев», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.

Борисов отметил, что сейчас действует соглашение Болгарии и Турции о недопуске мигрантов через границу, которое «турецкие власти выполняют абсолютно корректно». Болгария «имеет на границе нулевой миграционный натиск».

«Дипломатия, прекращение военных действий, регулирование событий в Сирии — это решение проблемы», — сказал премьер, добавив, что «ни ограды, ни армия, ничто не сможет спасти», если Турция откроет границы для мигрантов.