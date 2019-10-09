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В Европарламенте намерены поддержать отсрочку Brexit для нового референдума или выборов 

ТАСС 1 час назад
В ЕС заявили о готовности поддержать отсрочку Brexit
Фото: Reuters
Европарламент (ЕП) поддержит новую отсрочку выхода Великобритании из ЕС (Brexit), если она будет необходима для нового референдума о членстве в ЕС или внеочередных выборов в Великобритании. Об этом заявил в среду глава Европарламента Давид Сассоли в ходе встречи со спикером Палаты общин британского парламента Джоном Беркоу.
"Европейский парламент поддержит запрос британского правительства по продлению периода выхода (после 31 октября — прим. ТАСС), чтобы дать время для проведения внеочередных выборов или референдума в Великобритании", — цитирует Сассоли пресс-служба Европарламента в опубликованном в среду заявлении.
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Европа , В мире , Давид Сассоли , Джон Беркоу , Парламент Великобритании , ЕС , Европарламент , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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