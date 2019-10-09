В ЕС заявили о готовности поддержать отсрочку Brexit

Европарламент (ЕП) поддержит новую отсрочку выхода Великобритании из ЕС (Brexit), если она будет необходима для нового референдума о членстве в ЕС или внеочередных выборов в Великобритании. Об этом заявил в среду глава Европарламента Давид Сассоли в ходе встречи со спикером Палаты общин британского парламента Джоном Беркоу.
"Европейский парламент поддержит запрос британского правительства по продлению периода выхода (после 31 октября — прим. ТАСС), чтобы дать время для проведения внеочередных выборов или референдума в Великобритании", — цитирует Сассоли пресс-служба Европарламента в опубликованном в среду заявлении.